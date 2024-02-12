https://ria.ru/20240212/zabastovka-1926895968.html

Профсоюзы объявили о забастовке на Эйфелевой башне

Профсоюзы объявили о забастовке на Эйфелевой башне - РИА Новости, 12.02.2024

Профсоюзы объявили о забастовке на Эйфелевой башне

Профсоюзы компании, управляющей самым известным парижским монументом, проголосовали за бессрочную забастовку с 19 февраля из-за "недобросовестного управления",... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:36

2024-02-12T16:36

2024-02-12T16:36

в мире

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3e38c613897b63d41b7e3d00ac8e1d2.jpg

ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Профсоюзы компании, управляющей самым известным парижским монументом, проголосовали за бессрочную забастовку с 19 февраля из-за "недобросовестного управления", сообщило издание Challenges. Профсоюзы Общества управления Эйфелевой башней (SETE) призвали к забастовке, начиная со следующего понедельника. Монумент может закрыться в разгар школьных каникул во Франции из-за споров профсоюзов с мэрией города, которой принадлежит 99% акций SETE. Они обвиняют власти города в "недобросовестном управлении" башней и "неустойчивой экономической модели" финансирования. По их мнению, стоимость предстоящих ремонтных работ сильно занижена. Они также осудили "переоценку доходов, основанных на ежегодных целевых показателях посещаемости в 7,4 миллиона посетителей", то есть "уровне посещаемости, который никогда не достигался". Летом 2022 года власти заявили о необходимости ремонта монумента. Сообщалось, что ее намерены перекрасить к летней олимпиаде. Стоимость работ оценили в 60 миллионов евро. Предыдущая забастовка была устроена сотрудниками Эйфелевой башни 27 декабря. Тогда монумент не работал один день.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция