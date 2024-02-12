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Профсоюзы объявили о забастовке на Эйфелевой башне - РИА Новости, 12.02.2024
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16:36 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/zabastovka-1926895968.html
Профсоюзы объявили о забастовке на Эйфелевой башне
Профсоюзы объявили о забастовке на Эйфелевой башне - РИА Новости, 12.02.2024
Профсоюзы объявили о забастовке на Эйфелевой башне
Профсоюзы компании, управляющей самым известным парижским монументом, проголосовали за бессрочную забастовку с 19 февраля из-за "недобросовестного управления",... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:36
2024-02-12T16:36
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ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Профсоюзы компании, управляющей самым известным парижским монументом, проголосовали за бессрочную забастовку с 19 февраля из-за "недобросовестного управления", сообщило издание Challenges. Профсоюзы Общества управления Эйфелевой башней (SETE) призвали к забастовке, начиная со следующего понедельника. Монумент может закрыться в разгар школьных каникул во Франции из-за споров профсоюзов с мэрией города, которой принадлежит 99% акций SETE. Они обвиняют власти города в "недобросовестном управлении" башней и "неустойчивой экономической модели" финансирования. По их мнению, стоимость предстоящих ремонтных работ сильно занижена. Они также осудили "переоценку доходов, основанных на ежегодных целевых показателях посещаемости в 7,4 миллиона посетителей", то есть "уровне посещаемости, который никогда не достигался". Летом 2022 года власти заявили о необходимости ремонта монумента. Сообщалось, что ее намерены перекрасить к летней олимпиаде. Стоимость работ оценили в 60 миллионов евро. Предыдущая забастовка была устроена сотрудниками Эйфелевой башни 27 декабря. Тогда монумент не работал один день.
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в мире, франция
В мире, Франция
Профсоюзы объявили о забастовке на Эйфелевой башне

Профсоюзы объявили о забастовке на Эйфелевой башне с 19 февраля

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Профсоюзы компании, управляющей самым известным парижским монументом, проголосовали за бессрочную забастовку с 19 февраля из-за "недобросовестного управления", сообщило издание Challenges.
Профсоюзы Общества управления Эйфелевой башней (SETE) призвали к забастовке, начиная со следующего понедельника. Монумент может закрыться в разгар школьных каникул во Франции из-за споров профсоюзов с мэрией города, которой принадлежит 99% акций SETE. Они обвиняют власти города в "недобросовестном управлении" башней и "неустойчивой экономической модели" финансирования. По их мнению, стоимость предстоящих ремонтных работ сильно занижена. Они также осудили "переоценку доходов, основанных на ежегодных целевых показателях посещаемости в 7,4 миллиона посетителей", то есть "уровне посещаемости, который никогда не достигался".
Летом 2022 года власти заявили о необходимости ремонта монумента. Сообщалось, что ее намерены перекрасить к летней олимпиаде. Стоимость работ оценили в 60 миллионов евро.
Предыдущая забастовка была устроена сотрудниками Эйфелевой башни 27 декабря. Тогда монумент не работал один день.
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