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В Ясиноватой при обстреле ВСУ повредило гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 12.02.2024 (обновлено: 16:13 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/yasinovataya-1926887099.html
В Ясиноватой при обстреле ВСУ повредило гражданскую инфраструктуру
В Ясиноватой при обстреле ВСУ повредило гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 12.02.2024
В Ясиноватой при обстреле ВСУ повредило гражданскую инфраструктуру
Гражданская инфраструктура Ясиноватой получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:11
2024-02-12T16:13
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Гражданская инфраструктура Ясиноватой получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Последствия сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Ясиноватой. Повреждения получила действующая гражданская инфраструктура города. Пострадавших нет", - написал Шевченко. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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происшествия, ясиноватая, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Украина, Донецк
В Ясиноватой при обстреле ВСУ повредило гражданскую инфраструктуру

Мэр Шевченко: гражданскую инфраструктуру Ясиноватой повредило при обстреле ВСУ

© Фото : Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Дмитрий Шевченко/Telegram
Последствия обстрела Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Гражданская инфраструктура Ясиноватой получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"Последствия сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Ясиноватой. Повреждения получила действующая гражданская инфраструктура города. Пострадавших нет", - написал Шевченко.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяУкраинаДонецк
 
 
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