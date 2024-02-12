https://ria.ru/20240212/yasinovataya-1926887099.html
В Ясиноватой при обстреле ВСУ повредило гражданскую инфраструктуру
В Ясиноватой при обстреле ВСУ повредило гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 12.02.2024
В Ясиноватой при обстреле ВСУ повредило гражданскую инфраструктуру
Гражданская инфраструктура Ясиноватой получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:11
2024-02-12T16:11
2024-02-12T16:13
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Гражданская инфраструктура Ясиноватой получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Последствия сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Ясиноватой. Повреждения получила действующая гражданская инфраструктура города. Пострадавших нет", - написал Шевченко. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Украина, Донецк
В Ясиноватой при обстреле ВСУ повредило гражданскую инфраструктуру
Мэр Шевченко: гражданскую инфраструктуру Ясиноватой повредило при обстреле ВСУ