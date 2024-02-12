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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 12.02.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T00:47

2024-02-12T00:47

2024-02-12T00:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "В Херсоне звучат взрывы", - пишет издание в своем Telegram-канале. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

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херсон

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херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия