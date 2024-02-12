https://ria.ru/20240212/vzryvy-1926755764.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 12.02.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:47
2024-02-12T00:47
2024-02-12T00:47
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "В Херсоне звучат взрывы", - пишет издание в своем Telegram-канале. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240212/obstrely-1926754885.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы