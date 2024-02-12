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В Раде сравнили перестановки в командовании ВСУ с зачисткой - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/vsu-1926826893.html
В Раде сравнили перестановки в командовании ВСУ с зачисткой
В Раде сравнили перестановки в командовании ВСУ с зачисткой - РИА Новости, 12.02.2024
В Раде сравнили перестановки в командовании ВСУ с зачисткой
Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает в своем Telegram-канале, что перестановки в командовании украинскими войсками больше напоминает зачистку. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:44
2024-02-12T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ирина геращенко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает в своем Telegram-канале, что перестановки в командовании украинскими войсками больше напоминает зачистку. "Перестановки в ВСУ больше похожи на зачистку. А с коммуникационной точки зрения - это сплошной провал. Начиная с истории с ежедневной дискредитации (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного торпедами Банковой (офисом Владимира Зеленского - ред.)", - написала Геращенко. По ее мнению, "некорректно и унизительно" выглядит история с бывшим командующим объединенными силами Украины Сергеем Наевым, который узнал о своей отставке из СМИ. "Так не делается, и этот вопрос и к министру обороны, и к офису президента", - заявила депутат. Она выразила недовольство, что смена руководства ВСУ произошла без объяснений, но все же надеется, что те, кто принимали решения, "в максимально сжатый срок наладят полную координацию между всеми руководителями и их подразделениями и сферами ответственности". Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
https://ria.ru/20240212/kolkhoz-1926761704.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде сравнили перестановки в командовании ВСУ с зачисткой

Депутат Рады Геращенко: перестановки в ВСУ больше напоминают зачистку

© Фото : VladiMensЗдание Министерства обороны Украины
Здание Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : VladiMens
Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает в своем Telegram-канале, что перестановки в командовании украинскими войсками больше напоминает зачистку.
"Перестановки в ВСУ больше похожи на зачистку. А с коммуникационной точки зрения - это сплошной провал. Начиная с истории с ежедневной дискредитации (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного торпедами Банковой (офисом Владимира Зеленского - ред.)", - написала Геращенко.
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По ее мнению, "некорректно и унизительно" выглядит история с бывшим командующим объединенными силами Украины Сергеем Наевым, который узнал о своей отставке из СМИ. "Так не делается, и этот вопрос и к министру обороны, и к офису президента", - заявила депутат.
Она выразила недовольство, что смена руководства ВСУ произошла без объяснений, но все же надеется, что те, кто принимали решения, "в максимально сжатый срок наладят полную координацию между всеми руководителями и их подразделениями и сферами ответственности".
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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