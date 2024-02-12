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Украинский пленный раскрыл страшные подробности о командирах ВСУ

Украинский пленный раскрыл страшные подробности о командирах ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024

Украинский пленный раскрыл страшные подробности о командирах ВСУ

Командиры ВСУ приказывают не забирать тела погибших солдат с поля боя, а объявлять их без вести пропавшими, заявил пленный украинский военный Андрей Лазаркевич... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:24

2024-02-12T12:24

2024-02-12T12:47

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Командиры ВСУ приказывают не забирать тела погибших солдат с поля боя, а объявлять их без вести пропавшими, заявил пленный украинский военный Андрей Лазаркевич на видео, предоставленном "Известиям" Министерством обороны."О людях, которые 200-е (убитые. — Прим. ред.), их можно забрать с поля боя, а они говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, когда этого человека можно забрать и отправить домой!" — рассказал он.По словам мужчины, отступающим или складывающим оружие военным стреляют в спину. Он отметил, что лучше сдаться в плен, чем "лежать и гнить, зная, что за тобой никто не приедет".Лазаркевич рассказал, что его забрали в армию, когда он приехал на работу и вышел из автобуса. Он проходил обучение в военных центрах в Ровно, Харькове и Чугуеве. Когда военнослужащий попытался сбежать, его задержали на блокпосту и заявили, что отправят на передовую в числе первых.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что может говорить об огромных потерях личного состава.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр