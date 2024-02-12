https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html

Собянин рассказал о планах восстановительных работ в Донецке и Луганске

Собянин рассказал о планах восстановительных работ в Донецке и Луганске - РИА Новости, 12.02.2024

Собянин рассказал о планах восстановительных работ в Донецке и Луганске

В городах-побратимах Москвы Донецке и Луганске в этом году в планах восстановить 1237 зданий, около 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:32

2024-02-12T07:32

2024-02-12T07:58

донецк

луганск

москва

сергей собянин

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В городах-побратимах Москвы Донецке и Луганске в этом году в планах восстановить 1237 зданий, около 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных метров дорог, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Проводим работы на жизненно важных объектах в Луганске и Донецке, приводим в порядок инженерные сети и благоустраиваем общественные пространства. Работы продолжатся и в этом году... В планах - восстановить и отремонтировать 1237 зданий и сооружений, почти 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных метров дорог", - написал он. Мэр также отметил, что с 2022 года столичные специалисты успели отремонтировать и восстановить 1720 зданий, 555 километров инженерных сетей и 1,3 миллиона квадратных метров дорог.Как сообщается в материалах президиума правительства Москвы, в Луганске отремонтировали 169 зданий и сооружений: 99 многоквартирных домов, 10 объектов культуры и спорта, 15 объектов образования, 2 объекта здравоохранения, 5 МФЦ, 4 общежития, 22 пищеблока, 1 производственная база, 6 административных зданий, мост по улице Тараса Рыбаса, фонтан у администрации.Сообщается, что специалисты также проложили 408 километров инженерных сетей: 211,7 километра энергоснабжения, 29,3 километра теплоснабжения, 23,5 километра водоснабжения, 143,5 километра водоотведения, свыше 1 миллиона квадратных метров дорог, благоустроено 3 гектара общественных пространств."Построены и введены в эксплуатацию 2 асфальтобетонных завода и 1 растворно-бетонный узел", - уточняется в материалах.Сообщается, что в Донецке отремонтировали 1 553 здания и сооружения: 1 182 многоквартирных дома, 39 объектов культуры и спорта, 158 объектов образования, 12 объектов здравоохранения, 5 МФЦ, 1 производственная база, 3 общежития, 2 здания котельных, 121 пищеблок. Также там привели в порядок 147,5 километра инженерных сетей: 20 километров энергоснабжения, 102,7 километра теплоснабжения, 20,7 километра водоснабжения, 4,1 километра водоотведения, 335,9 тысячи квадратных метров дорог.

https://ria.ru/20240204/mariupol-1925309493.html

донецк

луганск

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донецк, луганск, москва, сергей собянин, общество, городское хозяйство москвы