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Пользователи ВКонтакте рассказали, почему они ищут новую работу

Пользователи ВКонтакте рассказали, почему они ищут новую работу - РИА Новости, 12.02.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, почему они ищут новую работу

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:04

2024-02-12T11:04

2024-02-12T11:04

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, по какой причине они ищут новую работу. Варианты ответа были: из-за маленькой зарплаты; из-за отсутствия карьерного роста; из-за выгорания; из-за плохих отношений с начальством или коллегами; давно работаю на одном месте; не работаю.В итоге большинство подписчиков ответили, что ищут новую работу из-за маленькой зарплаты. Так ответили 50%. Около 15% ответили, что готовы уйти на новую работу из-за выгорания. Почти 14% давно работают на одном месте и пока не ищут работу. Около 9% подписчиков вообще не работают. Около 7% подписчиков готовы уволиться из-за отсутствия карьерного роста или плохих отношений с начальством или коллегами.Ранее опрос исследовательского центра "Зарплаты.ру" показал, что большинство россиян ищут новую работу из-за низких зарплат и из-за желания карьерного роста, а плохие отношения в коллективе в меньшей степени стимулируют сотрудников пойти на такой шаг.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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