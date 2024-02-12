https://ria.ru/20240212/vkontakte-1926800435.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, почему они ищут новую работу
Пользователи ВКонтакте рассказали, почему они ищут новую работу - РИА Новости, 12.02.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, почему они ищут новую работу
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:04
2024-02-12T11:04
2024-02-12T11:04
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7076a232e2a99e9f0de59279ec02797e.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, по какой причине они ищут новую работу. Варианты ответа были: из-за маленькой зарплаты; из-за отсутствия карьерного роста; из-за выгорания; из-за плохих отношений с начальством или коллегами; давно работаю на одном месте; не работаю.В итоге большинство подписчиков ответили, что ищут новую работу из-за маленькой зарплаты. Так ответили 50%. Около 15% ответили, что готовы уйти на новую работу из-за выгорания. Почти 14% давно работают на одном месте и пока не ищут работу. Около 9% подписчиков вообще не работают. Около 7% подписчиков готовы уволиться из-за отсутствия карьерного роста или плохих отношений с начальством или коллегами.Ранее опрос исследовательского центра "Зарплаты.ру" показал, что большинство россиян ищут новую работу из-за низких зарплат и из-за желания карьерного роста, а плохие отношения в коллективе в меньшей степени стимулируют сотрудников пойти на такой шаг.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8e376a48904ac5bf20f8266a70311f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, по какой причине они ищут новую работу. Варианты ответа были: из-за маленькой зарплаты; из-за отсутствия карьерного роста; из-за выгорания; из-за плохих отношений с начальством или коллегами; давно работаю на одном месте; не работаю.
В итоге большинство подписчиков ответили, что ищут новую работу из-за маленькой зарплаты. Так ответили 50%. Около 15% ответили, что готовы уйти на новую работу из-за выгорания. Почти 14% давно работают на одном месте и пока не ищут работу. Около 9% подписчиков вообще не работают. Около 7% подписчиков готовы уволиться из-за отсутствия карьерного роста или плохих отношений с начальством или коллегами.
Ранее опрос исследовательского центра "Зарплаты.ру" показал, что большинство россиян ищут новую работу из-за низких зарплат и из-за желания карьерного роста, а плохие отношения в коллективе в меньшей степени стимулируют сотрудников пойти на такой шаг.