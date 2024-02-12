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Небензя: нынешней трагедии на Украине при исполнении "Минска-2" не было бы - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926944299.html
Небензя: нынешней трагедии на Украине при исполнении "Минска-2" не было бы
Небензя: нынешней трагедии на Украине при исполнении "Минска-2" не было бы - РИА Новости, 12.02.2024
Небензя: нынешней трагедии на Украине при исполнении "Минска-2" не было бы
Если бы минский комплекс мер был исполнен Киевом, нынешней трагедии на Украине бы не произошло, ответственность за это лежит и на Западе, заявил на заседании СБ РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:40
2024-02-12T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
василий небензя
россия
оон
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
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ООН, 12 фев – РИА Новости. Если бы минский комплекс мер был исполнен Киевом, нынешней трагедии на Украине бы не произошло, ответственность за это лежит и на Западе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Как мы уже сегодня достоверно знаем благодаря откровениям руководителей Германии и Франции Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и бывшего президента Украины Петра Порошенко, ни Киев, ни гаранты Минска в лице Франции, Германии и Польши ничего выполнять не собирались, цинично используя появившуюся передышку для вооружения украинской армии и её подготовку к войне с Россией", - сказал Небензя. "В этом им подыгрывали отдельные представители СММ ОБСЕ, которые, как свидетельствуют полученные уже после начала СВО доказательства, вместо наблюдения за соблюдением прекращения огня на деле шпионили в пользу Киева и делились с ним разведданными", - указал постпред. Он напомнил, что руководство Украины не скрывало, что оно не готово реализовать минский комплекс мер. "А будь они реализованы, той трагедии, которая происходит на Украине сегодня, не случилось бы. Трагедии, соучастниками которой являются США и коллективный Запад, пытающиеся реализовать свои геополитические цели за счет Украины и ценой ее граждан", - подчеркнул постпред. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20240212/usa-1926777144.html
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в мире, украина, василий небензя, россия, оон, минские соглашения, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Василий Небензя, Россия, ООН, Минские соглашения, Ситуация в ДНР и ЛНР
Небензя: нынешней трагедии на Украине при исполнении "Минска-2" не было бы

Небензя: если бы Украина исполнила "Минск-2", нынешней трагедии не случилось бы

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 12 фев – РИА Новости. Если бы минский комплекс мер был исполнен Киевом, нынешней трагедии на Украине бы не произошло, ответственность за это лежит и на Западе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Как мы уже сегодня достоверно знаем благодаря откровениям руководителей Германии и Франции Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и бывшего президента Украины Петра Порошенко, ни Киев, ни гаранты Минска в лице Франции, Германии и Польши ничего выполнять не собирались, цинично используя появившуюся передышку для вооружения украинской армии и её подготовку к войне с Россией", - сказал Небензя.
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"В этом им подыгрывали отдельные представители СММ ОБСЕ, которые, как свидетельствуют полученные уже после начала СВО доказательства, вместо наблюдения за соблюдением прекращения огня на деле шпионили в пользу Киева и делились с ним разведданными", - указал постпред.
Он напомнил, что руководство Украины не скрывало, что оно не готово реализовать минский комплекс мер. "А будь они реализованы, той трагедии, которая происходит на Украине сегодня, не случилось бы. Трагедии, соучастниками которой являются США и коллективный Запад, пытающиеся реализовать свои геополитические цели за счет Украины и ценой ее граждан", - подчеркнул постпред.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВасилий НебензяРоссияООНМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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