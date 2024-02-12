Небензя заявил, что из 13 пунктов "Минска-2" Украина выполнила всего два
Небензя: из 13 пунктов Минских соглашений Украина выполнила два, и те условно
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 2015 год
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 2015 год. Архивное фото
ООН, 12 фев – РИА Новости. Киев выполнил лишь 2 пункта из 13 положений минского комплекса мер, и то сделал это условно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
В понедельник исполнилось 9 лет со дня подписания Минских соглашений.
Он напомнил, что украинская сторона с самого начала взяла курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом в Контактной группе в нарушение тех пунктов этого документа, которые недвусмысленно фиксируют это обязательство. "Киев всячески передергивал договоренности, пытался представить дело таким образом, что сначала нужно выполнить пункт 9 о передаче ему контроля за границей ЛНР и ДНР", - отметил он.
Тщетными, по его словам, оказались любые попытки найти решение, включая так называемую формулу Штайнмайера, предполагавшую вступление в силу на временной основе украинского закона о местном самоуправлении в ЛНР и ДНР в день голосования на местных выборах.
"Однако киевскому режиму все сходило с рук, никто из наших западных коллег так и не нашел в себе силы признать саботаж Киевом минских договоренностей", - отметил постпред.
По его словам, минский комплекс мер фиксировал четкую последовательность выполнения сторонами шагов и порядок их выполнения изменениям не подлежал. Речь шла о: прекращении огня; отводе вооружений; мониторинге ОБСЕ; начале диалога Киева с Донбассом; амнистии; обмене удерживаемыми лицами; гуманитарном доступе; отмене экономической блокады; передаче Киеву контроля над границей, если выполнен пункт 11, выводе иностранных формирований и наемников; конституционной реформе с предоставлением особого статуса Донбассу (Пункт 11), согласовании порядка проведения выборов; интенсификации работы контактной группы в Минске.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.