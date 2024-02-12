Польский генерал назвал неожиданного виновника скорого поражения Украины
Генерал Скшипчак: ситуация на Украине критическая из-за действий Киева
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Последние шаги президента Украины Владимира Зеленского грозят обернуться серьезными проблемами для Украины, цитирует польского генерала Вальдемара Скшипчака издание Do Rzeczy.
"Ситуация на Украине критическая, причем, на мой взгляд, виноват в этом Киев. Виновниками появления призрака поражения абсолютно точно является Киев", — отметил он.
"Ситуация на Украине критическая, причем, на мой взгляд, виноват в этом Киев. Виновниками появления призрака поражения абсолютно точно является Киев", — отметил он.
По его мнению, решение сменить главкома ВСУ приняли в самое неподходящее время.
"На мой взгляд, такие замены не должны осуществляться во время военной операции, так что это не очень хорошая новость. Тем более, что смена Залужного на Сырского — не лучшая с точки зрения командования войсками", — добавил генерал.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Генералом 200.
"На мой взгляд, такие замены не должны осуществляться во время военной операции, так что это не очень хорошая новость. Тем более, что смена Залужного на Сырского — не лучшая с точки зрения командования войсками", — добавил генерал.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Генералом 200.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>