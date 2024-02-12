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Польский генерал назвал неожиданного виновника скорого поражения Украины - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926855162.html
Польский генерал назвал неожиданного виновника скорого поражения Украины
Польский генерал назвал неожиданного виновника скорого поражения Украины - РИА Новости, 12.02.2024
Польский генерал назвал неожиданного виновника скорого поражения Украины
шаги президента Украины Владимира Зеленского грозят обернуться серьезными проблемами для Украины, цитирует польского генерала Вальдемара Скшипчака издание Do... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:39
2024-02-12T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
александр сырский
валерий залужный
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Последние шаги президента Украины Владимира Зеленского грозят обернуться серьезными проблемами для Украины, цитирует польского генерала Вальдемара Скшипчака издание Do Rzeczy. "Ситуация на Украине критическая, причем, на мой взгляд, виноват в этом Киев. Виновниками появления призрака поражения абсолютно точно является Киев", — отметил он. По его мнению, решение сменить главкома ВСУ приняли в самое неподходящее время."На мой взгляд, такие замены не должны осуществляться во время военной операции, так что это не очень хорошая новость. Тем более, что смена Залужного на Сырского — не лучшая с точки зрения командования войсками", — добавил генерал. В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Генералом 200.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926797366.html
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926805074.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, александр сырский, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Валерий Залужный
Польский генерал назвал неожиданного виновника скорого поражения Украины

Генерал Скшипчак: ситуация на Украине критическая из-за действий Киева

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Последние шаги президента Украины Владимира Зеленского грозят обернуться серьезными проблемами для Украины, цитирует польского генерала Вальдемара Скшипчака издание Do Rzeczy.

"Ситуация на Украине критическая, причем, на мой взгляд, виноват в этом Киев. Виновниками появления призрака поражения абсолютно точно является Киев", — отметил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Польский генерал предупредил Киев о страшном событии
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По его мнению, решение сменить главкома ВСУ приняли в самое неподходящее время.

"На мой взгляд, такие замены не должны осуществляться во время военной операции, так что это не очень хорошая новость. Тем более, что смена Залужного на Сырского — не лучшая с точки зрения командования войсками", — добавил генерал.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Генералом 200.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВалерий Залужный
 
 
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