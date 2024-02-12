На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х
Депутат Рады Дмитрук: ситуация вокруг УПЦ схожа с беспределом начала 90-х
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала происходящее в стране, считает депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Союз православных журналистов (СПЖ) 9 февраля сообщал, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате Петропавловского храма УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области.
"Ситуация в Ленковцах не просто вышла из-под контроля, она напоминает полный беспредел начала 90-х, когда власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд. Я увидел видео зверского избиения верующих УПЦ, которые пришли защищать свой храм. Сотрудники охранной фирмы "Тигр"… пришли просто убивать людей", - написал в понедельник Дмитрук.
Депутат также обратился к сотрудникам военкомата и спросил, почему сотрудники охранной фирмы "Тигр" до сих пор не находятся на передовой, а занимаются расправой с местными жителями и участвуют в рейдерствах. Дмитрук также указал, что проводимые подобные захваты храмов на Украине полностью дискредитируют главу ПЦУ Епифания и государство в целом.
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"Такие вещи надо пресекать жестко, потому сегодня мы с вами стоим на пороге религиозной войны, развязанной властями и псевдохристианами против своего народа", - подытожил депутат.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".