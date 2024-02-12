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На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х - РИА Новости, 12.02.2024
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14:15 12.02.2024 (обновлено: 14:17 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926848246.html
На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х
На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х - РИА Новости, 12.02.2024
На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х
Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:15
2024-02-12T14:17
украина
верховная рада украины
черновицкая область
православная церковь украины (пцу)
в мире
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала происходящее в стране, считает депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале. Союз православных журналистов (СПЖ) 9 февраля сообщал, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате Петропавловского храма УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области. "Ситуация в Ленковцах не просто вышла из-под контроля, она напоминает полный беспредел начала 90-х, когда власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд. Я увидел видео зверского избиения верующих УПЦ, которые пришли защищать свой храм. Сотрудники охранной фирмы "Тигр"… пришли просто убивать людей", - написал в понедельник Дмитрук. Депутат также обратился к сотрудникам военкомата и спросил, почему сотрудники охранной фирмы "Тигр" до сих пор не находятся на передовой, а занимаются расправой с местными жителями и участвуют в рейдерствах. Дмитрук также указал, что проводимые подобные захваты храмов на Украине полностью дискредитируют главу ПЦУ Епифания и государство в целом. "Такие вещи надо пресекать жестко, потому сегодня мы с вами стоим на пороге религиозной войны, развязанной властями и псевдохристианами против своего народа", - подытожил депутат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925635380.html
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украина, верховная рада украины, черновицкая область, православная церковь украины (пцу), в мире, ситуация вокруг упц
Украина, Верховная Рада Украины, Черновицкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х

Депутат Рады Дмитрук: ситуация вокруг УПЦ схожа с беспределом начала 90-х

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала происходящее в стране, считает депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Союз православных журналистов (СПЖ) 9 февраля сообщал, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате Петропавловского храма УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области.
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"Ситуация в Ленковцах не просто вышла из-под контроля, она напоминает полный беспредел начала 90-х, когда власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд. Я увидел видео зверского избиения верующих УПЦ, которые пришли защищать свой храм. Сотрудники охранной фирмы "Тигр"… пришли просто убивать людей", - написал в понедельник Дмитрук.
Депутат также обратился к сотрудникам военкомата и спросил, почему сотрудники охранной фирмы "Тигр" до сих пор не находятся на передовой, а занимаются расправой с местными жителями и участвуют в рейдерствах. Дмитрук также указал, что проводимые подобные захваты храмов на Украине полностью дискредитируют главу ПЦУ Епифания и государство в целом.
«
"Такие вещи надо пресекать жестко, потому сегодня мы с вами стоим на пороге религиозной войны, развязанной властями и псевдохристианами против своего народа", - подытожил депутат.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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УкраинаВерховная Рада УкраиныЧерновицкая областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)В миреСитуация вокруг УПЦ
 
 
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