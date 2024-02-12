https://ria.ru/20240212/ukraina-1926848246.html

На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х

На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х - РИА Новости, 12.02.2024

На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х

Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:15

2024-02-12T14:15

2024-02-12T14:17

украина

верховная рада украины

черновицкая область

православная церковь украины (пцу)

в мире

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала происходящее в стране, считает депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале. Союз православных журналистов (СПЖ) 9 февраля сообщал, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате Петропавловского храма УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области. "Ситуация в Ленковцах не просто вышла из-под контроля, она напоминает полный беспредел начала 90-х, когда власть совершенно не контролировала происходящее в стране, а люди жили в страхе от разгула различных банд. Я увидел видео зверского избиения верующих УПЦ, которые пришли защищать свой храм. Сотрудники охранной фирмы "Тигр"… пришли просто убивать людей", - написал в понедельник Дмитрук. Депутат также обратился к сотрудникам военкомата и спросил, почему сотрудники охранной фирмы "Тигр" до сих пор не находятся на передовой, а занимаются расправой с местными жителями и участвуют в рейдерствах. Дмитрук также указал, что проводимые подобные захваты храмов на Украине полностью дискредитируют главу ПЦУ Епифания и государство в целом. "Такие вещи надо пресекать жестко, потому сегодня мы с вами стоим на пороге религиозной войны, развязанной властями и псевдохристианами против своего народа", - подытожил депутат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925635380.html

https://ria.ru/20240128/khram-1923988119.html

украина

черновицкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, верховная рада украины, черновицкая область, православная церковь украины (пцу), в мире, ситуация вокруг упц