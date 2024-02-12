Польский генерал предупредил Киев о страшном событии
Генерал Крашевский: отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного ударит по украинской армии, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF FM.
"Солдаты видели в Залужном настоящего лидера и его отставка будет влиять на их боевой дух", — отметил он.
"Солдаты видели в Залужном настоящего лидера и его отставка будет влиять на их боевой дух", — отметил он.
Генерал добавил, что отставка показала слабость Киева.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что кадровые перестановки в руководстве ВСУ снижают уверенность командиров в своем начальстве.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что кадровые перестановки в руководстве ВСУ снижают уверенность командиров в своем начальстве.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.