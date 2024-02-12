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Польский генерал предупредил Киев о страшном событии - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926797366.html
Польский генерал предупредил Киев о страшном событии
Польский генерал предупредил Киев о страшном событии - РИА Новости, 12.02.2024
Польский генерал предупредил Киев о страшном событии
Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного ударит по украинской армии, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF FM. "Солдаты видели в Залужном... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:52
2024-02-12T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного ударит по украинской армии, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF FM. "Солдаты видели в Залужном настоящего лидера и его отставка будет влиять на их боевой дух", — отметил он. Генерал добавил, что отставка показала слабость Киева. Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что кадровые перестановки в руководстве ВСУ снижают уверенность командиров в своем начальстве. В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Польский генерал предупредил Киев о страшном событии

Генерал Крашевский: отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного ударит по украинской армии, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF FM.

"Солдаты видели в Залужном настоящего лидера и его отставка будет влиять на их боевой дух", — отметил он.
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Генерал добавил, что отставка показала слабость Киева.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что кадровые перестановки в руководстве ВСУ снижают уверенность командиров в своем начальстве.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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