https://ria.ru/20240212/ukraina-1926797366.html

Польский генерал предупредил Киев о страшном событии

Польский генерал предупредил Киев о страшном событии - РИА Новости, 12.02.2024

Польский генерал предупредил Киев о страшном событии

Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного ударит по украинской армии, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF FM. "Солдаты видели в Залужном... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:52

2024-02-12T10:52

2024-02-12T10:52

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного ударит по украинской армии, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF FM. "Солдаты видели в Залужном настоящего лидера и его отставка будет влиять на их боевой дух", — отметил он. Генерал добавил, что отставка показала слабость Киева. Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что кадровые перестановки в руководстве ВСУ снижают уверенность командиров в своем начальстве. В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.

https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины