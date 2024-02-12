https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776391.html

В Совбезе рассказали, зачем англосаксы разрушают Украину

В Совбезе рассказали, зачем англосаксы разрушают Украину - РИА Новости, 12.02.2024

В Совбезе рассказали, зачем англосаксы разрушают Украину

Запрет Киева на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта на Украине выгодны для Запада и открывают перед США и Англией перспективу многомиллиардных РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:34

2024-02-12T08:34

2024-02-12T08:49

специальная военная операция на украине

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рашид нургалиев

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запрет Киева на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта на Украине выгодны для Запада и открывают перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса, западники также заинтересованы в максимальном разрушении Украины, ведь их промышленные гиганты уже стоят в очереди за заказами на восстановлению инфраструктуры этой страны, заявил в интервью "Аргументам и фактам" первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений. В интервью "Аргументам и фактам" Нургалиев отметил, что конфликт никогда не затихал, а перед началом специальной военной операции "наоборот, разгорелся еще сильнее". "Принимаемые законы и действия украинских политиков в отношении Донбасса были направлены исключительно на его эскалацию", - добавил Нургалиев. По его словам, сегодня вновь усиливаются голоса в пользу мирного политического урегулирования на Украине, пусть даже ценой утраты ею части своих территорий. "Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса. Но сейчас, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично президента Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с нашей страной", - отметил Нургалиев. "Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны. А доведенных до нищеты украинцев Запад готов насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России", - подчеркнул первый замсекретаря СБ РФ. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

https://ria.ru/20240208/meshkov-1926116174.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, рашид нургалиев