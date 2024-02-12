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В Совбезе рассказали, зачем англосаксы разрушают Украину - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:34 12.02.2024 (обновлено: 08:49 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776391.html
В Совбезе рассказали, зачем англосаксы разрушают Украину
В Совбезе рассказали, зачем англосаксы разрушают Украину - РИА Новости, 12.02.2024
В Совбезе рассказали, зачем англосаксы разрушают Украину
Запрет Киева на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта на Украине выгодны для Запада и открывают перед США и Англией перспективу многомиллиардных РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:34
2024-02-12T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
рашид нургалиев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запрет Киева на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта на Украине выгодны для Запада и открывают перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса, западники также заинтересованы в максимальном разрушении Украины, ведь их промышленные гиганты уже стоят в очереди за заказами на восстановлению инфраструктуры этой страны, заявил в интервью "Аргументам и фактам" первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений. В интервью "Аргументам и фактам" Нургалиев отметил, что конфликт никогда не затихал, а перед началом специальной военной операции "наоборот, разгорелся еще сильнее". "Принимаемые законы и действия украинских политиков в отношении Донбасса были направлены исключительно на его эскалацию", - добавил Нургалиев. По его словам, сегодня вновь усиливаются голоса в пользу мирного политического урегулирования на Украине, пусть даже ценой утраты ею части своих территорий. "Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса. Но сейчас, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично президента Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с нашей страной", - отметил Нургалиев. "Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны. А доведенных до нищеты украинцев Запад готов насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России", - подчеркнул первый замсекретаря СБ РФ. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html
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в мире, украина, россия, донбасс, рашид нургалиев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Рашид Нургалиев
В Совбезе рассказали, зачем англосаксы разрушают Украину

Нургалиев: англосаксы разрушают Украину, чтобы фирмы Запада ее восстанавливали

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запрет Киева на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта на Украине выгодны для Запада и открывают перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса, западники также заинтересованы в максимальном разрушении Украины, ведь их промышленные гиганты уже стоят в очереди за заказами на восстановлению инфраструктуры этой страны, заявил в интервью "Аргументам и фактам" первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений.
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В интервью "Аргументам и фактам" Нургалиев отметил, что конфликт никогда не затихал, а перед началом специальной военной операции "наоборот, разгорелся еще сильнее". "Принимаемые законы и действия украинских политиков в отношении Донбасса были направлены исключительно на его эскалацию", - добавил Нургалиев.
По его словам, сегодня вновь усиливаются голоса в пользу мирного политического урегулирования на Украине, пусть даже ценой утраты ею части своих территорий. "Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса. Но сейчас, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично президента Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с нашей страной", - отметил Нургалиев.
"Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны. А доведенных до нищеты украинцев Запад готов насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России", - подчеркнул первый замсекретаря СБ РФ.
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Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассРашид Нургалиев
 
 
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