СМИ: украинский полицейский пытался вывезти уклонистов к молдавской границе
"Страна": сержант МВД Украины пытался вывезти уклонистов к молдавской границе
© РИА Новости / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудник украинской полиции пытался провезти на служебном автомобиле двух мужчин, скрывающихся от мобилизации, к границе с Молдавией, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Происшествие случилось в субботу около 15.00 (16.00 мск). Сержант полиции Сергей Петров на служебном автомобиле включил спецсигналы и пытался проехать через блокпост в пограничную полосу с двумя уклонистами Александром Цымбалистом и Виталием Адваховым, которые в дальнейшем должны были добраться в Молдавию. От блокпоста к молдавской границе - 6 километров", - говорится в сообщении "Страны".
По информации источников издания, все трое задержаны. В отношении уклонистов составлены административные протоколы, против полицейского возбуждено уголовное дело.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.