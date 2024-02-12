https://ria.ru/20240212/uklonisty-1926864835.html

СМИ: украинский полицейский пытался вывезти уклонистов к молдавской границе

СМИ: украинский полицейский пытался вывезти уклонистов к молдавской границе - РИА Новости, 12.02.2024

СМИ: украинский полицейский пытался вывезти уклонистов к молдавской границе

Сотрудник украинской полиции пытался провезти на служебном автомобиле двух мужчин, скрывающихся от мобилизации, к границе с Молдавией, сообщило в понедельник... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:03

2024-02-12T15:03

2024-02-12T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

мвд украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775214945_0:403:2918:2044_1920x0_80_0_0_4302585d06f86d5219e258a6126d4f63.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудник украинской полиции пытался провезти на служебном автомобиле двух мужчин, скрывающихся от мобилизации, к границе с Молдавией, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Происшествие случилось в субботу около 15.00 (16.00 мск). Сержант полиции Сергей Петров на служебном автомобиле включил спецсигналы и пытался проехать через блокпост в пограничную полосу с двумя уклонистами Александром Цымбалистом и Виталием Адваховым, которые в дальнейшем должны были добраться в Молдавию. От блокпоста к молдавской границе - 6 километров", - говорится в сообщении "Страны". По информации источников издания, все трое задержаны. В отношении уклонистов составлены административные протоколы, против полицейского возбуждено уголовное дело. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.

https://ria.ru/20240119/vsu-1922241432.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, мвд украины, ситуация в днр и лнр