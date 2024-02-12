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СМИ: украинский полицейский пытался вывезти уклонистов к молдавской границе - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/uklonisty-1926864835.html
СМИ: украинский полицейский пытался вывезти уклонистов к молдавской границе
СМИ: украинский полицейский пытался вывезти уклонистов к молдавской границе - РИА Новости, 12.02.2024
СМИ: украинский полицейский пытался вывезти уклонистов к молдавской границе
Сотрудник украинской полиции пытался провезти на служебном автомобиле двух мужчин, скрывающихся от мобилизации, к границе с Молдавией, сообщило в понедельник... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:03
2024-02-12T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
мвд украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудник украинской полиции пытался провезти на служебном автомобиле двух мужчин, скрывающихся от мобилизации, к границе с Молдавией, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Происшествие случилось в субботу около 15.00 (16.00 мск). Сержант полиции Сергей Петров на служебном автомобиле включил спецсигналы и пытался проехать через блокпост в пограничную полосу с двумя уклонистами Александром Цымбалистом и Виталием Адваховым, которые в дальнейшем должны были добраться в Молдавию. От блокпоста к молдавской границе - 6 километров", - говорится в сообщении "Страны". По информации источников издания, все трое задержаны. В отношении уклонистов составлены административные протоколы, против полицейского возбуждено уголовное дело. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, мвд украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинский полицейский пытался вывезти уклонистов к молдавской границе

"Страна": сержант МВД Украины пытался вывезти уклонистов к молдавской границе

© РИА Новости / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудник украинской полиции пытался провезти на служебном автомобиле двух мужчин, скрывающихся от мобилизации, к границе с Молдавией, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Происшествие случилось в субботу около 15.00 (16.00 мск). Сержант полиции Сергей Петров на служебном автомобиле включил спецсигналы и пытался проехать через блокпост в пограничную полосу с двумя уклонистами Александром Цымбалистом и Виталием Адваховым, которые в дальнейшем должны были добраться в Молдавию. От блокпоста к молдавской границе - 6 километров", - говорится в сообщении "Страны".
По информации источников издания, все трое задержаны. В отношении уклонистов составлены административные протоколы, против полицейского возбуждено уголовное дело.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
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