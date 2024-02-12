https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926774554.html
Источник: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT
Источник: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT - РИА Новости, 12.02.2024
Источник: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT
Турецкие эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), рассказал РИА Новости на условиях анонимности источник в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:05
2024-02-12T08:05
2024-02-12T09:49
экономика
турция
россия
swift
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Турецкие эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), рассказал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции. "Пока мы изучаем ее. Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения", — сказал он.По словам собеседника агентства, требуется тщательный анализ экспертов с двух сторон, чтобы избежать дальнейших эксцессов. Ведомства сейчас над этим работают, добавил он.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Но в 2014 году, когда Запад впервые пригрозил отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как заявила в середине января глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.
https://ria.ru/20240130/swift-1924272915.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, swift, санкции в отношении россии
Экономика, Турция, Россия, SWIFT, Санкции в отношении России
Источник: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT
Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT СПФС во избежание рисков