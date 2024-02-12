https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926774554.html

Источник: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT

Источник: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT - РИА Новости, 12.02.2024

Источник: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT

Турецкие эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), рассказал РИА Новости на условиях анонимности источник в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:05

2024-02-12T08:05

2024-02-12T09:49

экономика

турция

россия

swift

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Турецкие эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), рассказал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции. "Пока мы изучаем ее. Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения", — сказал он.По словам собеседника агентства, требуется тщательный анализ экспертов с двух сторон, чтобы избежать дальнейших эксцессов. Ведомства сейчас над этим работают, добавил он.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Но в 2014 году, когда Запад впервые пригрозил отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как заявила в середине января глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.

https://ria.ru/20240130/swift-1924272915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, swift, санкции в отношении россии