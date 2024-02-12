https://ria.ru/20240212/terakt-1926951419.html

В Крыму назвали информацию о готовящемся теракте фейком

В Крыму назвали информацию о готовящемся теракте фейком - РИА Новости, 12.02.2024

В Крыму назвали информацию о готовящемся теракте фейком

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал в своем Telegram-канале вбросом и фейком информацию, появившуюся в ряде групп и чатах города РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:32

2024-02-12T20:32

2024-02-12T20:33

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украина

евпатория

олег крючков

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал в своем Telegram-канале вбросом и фейком информацию, появившуюся в ряде групп и чатах города Евпатория, о готовящемся теракте."В ряде евпаторийских групп и чатах Telegram осуществлен вброс информации о готовящемся теракте. Информация носит признаки фейка. Работают все профильные службы, отслеживаются все аккаунты, связанные с этим вбросом", - написал Крючков. Он призвал сохранять спокойствие и адекватность. "Враг не гнушается ничем. В ход пошли угрозы детям. Доверяйте только проверенной информации", - подчеркнул Крючков. В свою очередь глава администрации соседнего с Евпаторией города Саки Александр Овдиенко также заявил, что рассылаемые сообщения о планируемых терактах в школах Евпатории - "убогий фейк". "Работают недоумки ЦИПСО Украины (Центр информационно-психологических операций - ред.) по своим циничным стандартам. Не поддавайтесь на провокации слабоумных, соблюдайте спокойствие. Правоохранительные органы республики полностью контролируют ситуацию", - отметил Овдиенко. Он призвал родителей быть внимательными к поведению своих детей и не допустить вовлечению их в противоправную деятельность посредством интернет ресурсов. "При малейшем сомнении в поведении ребенка или в складывающейся вокруг него ситуации сразу обращайтесь к руководству школы или лично ко мне. Помните, детей легко обмануть", - указал Овдиенко.

https://ria.ru/20240209/kater-1926517587.html

https://ria.ru/20240208/bespilotnik-1926073517.html

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безопасность, украина, евпатория, олег крючков, республика крым