https://ria.ru/20240212/syrskiy-1926787515.html
Пушилин предположил, чем обернется для ВСУ назначение Сырского
Пушилин предположил, чем обернется для ВСУ назначение Сырского - РИА Новости, 12.02.2024
Пушилин предположил, чем обернется для ВСУ назначение Сырского
Новый главком ВСУ Александр Сырский известен в рядах ВСУ как военный командир, не считающийся с потерями своей армии, не исключены очередные "мясорубки",... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:15
2024-02-12T10:15
2024-02-12T10:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
александр сырский
денис пушилин
вооруженные силы украины
отставка главкома всу залужного
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новый главком ВСУ Александр Сырский известен в рядах ВСУ как военный командир, не считающийся с потерями своей армии, не исключены очередные "мясорубки", организованные им, как это было в Артемовске, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На что не повлияют такого рода перестановки - это на качество и целеустремлённость военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи нашим президентом. На что повлияют? Здесь можно уходить в дискуссию, но, с моей точки зрения, это может повлиять на внутриполитические какие-то моменты на оставшейся части Украины", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, как перестановки в руководстве украинской армии могут повлиять на ситуацию на фронте. Кроме того, отметил он, смена главкома ВСУ может повлиять на количество потерь в рядах украинской армии. "Потому что данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как "генерал-200", с которым связывают и большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то "мясорубки", которые будут опять же им и организованы. Почему он это делает? Трудно сказать. Может, его гнетёт его российское происхождение, он проходил учебу в России. Для него самого, может, очень тяжело воспринимается, что он делает сейчас. Мотивы его трудно понять", - отметил Пушилин. Что касается авдеевского направления, добавил он, российские военные делают все возможное, чтобы отодвинуть противника и выбить его из созданных там укрепрайонов. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
https://ria.ru/20240210/syrskiy-1926572763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, александр сырский, денис пушилин, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного, В мире
Пушилин предположил, чем обернется для ВСУ назначение Сырского
Пушилин: Сырский может организовать новые "мясорубки" после назначения главкомом
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Новый главком ВСУ Александр Сырский известен в рядах ВСУ как военный командир, не считающийся с потерями своей армии, не исключены очередные "мясорубки", организованные им, как это было в Артемовске, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24
".
"На что не повлияют такого рода перестановки - это на качество и целеустремлённость военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи нашим президентом. На что повлияют? Здесь можно уходить в дискуссию, но, с моей точки зрения, это может повлиять на внутриполитические какие-то моменты на оставшейся части Украины", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, как перестановки в руководстве украинской армии могут повлиять на ситуацию на фронте.
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Кроме того, отметил он, смена главкома ВСУ может повлиять на количество потерь в рядах украинской армии.
"Потому что данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как "генерал-200", с которым связывают и большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то "мясорубки", которые будут опять же им и организованы. Почему он это делает? Трудно сказать. Может, его гнетёт его российское происхождение, он проходил учебу в России. Для него самого, может, очень тяжело воспринимается, что он делает сейчас. Мотивы его трудно понять", - отметил Пушилин.
Что касается авдеевского направления, добавил он, российские военные делают все возможное, чтобы отодвинуть противника и выбить его из созданных там укрепрайонов.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
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