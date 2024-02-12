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Симоньян предрекла Сырскому "петлю на шее" - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:21 12.02.2024 (обновлено: 01:37 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/syrskiy-1926758207.html
Симоньян предрекла Сырскому "петлю на шее"
Симоньян предрекла Сырскому "петлю на шее" - РИА Новости, 12.02.2024
Симоньян предрекла Сырскому "петлю на шее"
Нового главкома ВСУ Александра Сырского, ждет яма, из которой выбраться нельзя, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T01:21
2024-02-12T01:37
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Нового главкома ВСУ Александра Сырского, ждет яма, из которой выбраться нельзя, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". &quot;В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги — только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой. И Сырского это тоже ждет, потому что, как справедливо заметил наш президент, победить Россию на поле боя невозможно&quot;, — сказала она.По словам медиаменеджера, ситуация с новым главкомом ВСУ напоминает о генерале Андрее Власове, перешедшем в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.
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украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, маргарита симоньян, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Маргарита Симоньян, Россия, В мире
Симоньян предрекла Сырскому "петлю на шее"

Симоньян: нового главкома ВСУ Сырского ждет яма, из которой нельзя выбраться

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Нового главкома ВСУ Александра Сырского, ждет яма, из которой выбраться нельзя, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
«

"В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги — только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой. И Сырского это тоже ждет, потому что, как справедливо заметил наш президент, победить Россию на поле боя невозможно", — сказала она.

По словам медиаменеджера, ситуация с новым главкомом ВСУ напоминает о генерале Андрее Власове, перешедшем в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Родители Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ, заявила Симоньян
01:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМаргарита СимоньянРоссияВ мире
 
 
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