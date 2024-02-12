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В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/svo-1926928123.html
В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку
В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку - РИА Новости, 12.02.2024
В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку
Проект о праве ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства внесен в Госдуму, документ размещен в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:39
2024-02-12T18:39
специальная военная операция на украине
госдума рф
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Проект о праве ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства внесен в Госдуму, документ размещен в думской базе. Законопроект подготовлен представителями партии "Справедливая Россия - За правду". "Настоящим проектом федерального закона предлагается федеральный закон "О ветеранах" дополнить новой мерой социальной поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей, предусматривающей право бесплатной парковки в зонах платного парковочного пространства", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку

В ГД внесли проект о предоставлении ветеранам СВО права на бесплатную парковку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожные знаки "Парковка"
Дорожные знаки Парковка - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Проект о праве ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства внесен в Госдуму, документ размещен в думской базе.
Законопроект подготовлен представителями партии "Справедливая Россия - За правду".
"Настоящим проектом федерального закона предлагается федеральный закон "О ветеранах" дополнить новой мерой социальной поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей, предусматривающей право бесплатной парковки в зонах платного парковочного пространства", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФ
 
 
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