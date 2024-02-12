https://ria.ru/20240212/svo-1926928123.html

В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку

В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку - РИА Новости, 12.02.2024

В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку

Проект о праве ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства внесен в Госдуму, документ размещен в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:39

2024-02-12T18:39

2024-02-12T18:39

специальная военная операция на украине

госдума рф

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Проект о праве ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства внесен в Госдуму, документ размещен в думской базе. Законопроект подготовлен представителями партии "Справедливая Россия - За правду". "Настоящим проектом федерального закона предлагается федеральный закон "О ветеранах" дополнить новой мерой социальной поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей, предусматривающей право бесплатной парковки в зонах платного парковочного пространства", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20240130/turchak-1924319454.html

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