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В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку
В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку - РИА Новости, 12.02.2024
В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку
Проект о праве ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства внесен в Госдуму, документ размещен в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:39
2024-02-12T18:39
2024-02-12T18:39
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Проект о праве ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства внесен в Госдуму, документ размещен в думской базе. Законопроект подготовлен представителями партии "Справедливая Россия - За правду". "Настоящим проектом федерального закона предлагается федеральный закон "О ветеранах" дополнить новой мерой социальной поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей, предусматривающей право бесплатной парковки в зонах платного парковочного пространства", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов СВО на бесплатную парковку
В ГД внесли проект о предоставлении ветеранам СВО права на бесплатную парковку