Рейтинг@Mail.ru
На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 12.02.2024 (обновлено: 14:25 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/svo-1926846669.html
На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ
На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ
Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:09
2024-02-12T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5a0030ab3dd28a8c801a266ff57bc72.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери Украины составили более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.
https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9d1fa46d2353028f6babdf8d1a35aaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ

МО: на Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери Украины составили более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Украинский пленный раскрыл страшные подробности о командирах ВСУ
12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала