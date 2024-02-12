https://ria.ru/20240212/svo-1926846669.html

На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ

На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024

На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ

Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:09

2024-02-12T14:09

2024-02-12T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери Украины составили более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html

россия

украина

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, украина, донецкая народная республика