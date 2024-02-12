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На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ
На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ
Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:09
2024-02-12T14:09
2024-02-12T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери Украины составили более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ
МО: на Южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ