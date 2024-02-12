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Сахалин отправил более девяти тонн подарков землякам на СВО
Сахалин отправил более девяти тонн подарков землякам на СВО - РИА Новости, 12.02.2024
Сахалин отправил более девяти тонн подарков землякам на СВО
Более 9 тонн необходимых на передовой вещей отправил Сахалин сражающимся на СВО землякам, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:52
2024-02-12T11:52
2024-02-12T11:52
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Более 9 тонн необходимых на передовой вещей отправил Сахалин сражающимся на СВО землякам, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Большую партию гуманитарного груза – более 9 тонн отправили нашим бойцам в зону специальной военной операции. Из Шахтерска их отвезут и адресно передадут воинам. В посылках средства личной гигиены, сладости, продукты длительного хранения, рации и пауэрбанки, антенны, маскировочные сети, теплые вещи, окопные свечи, медицинские расходные материалы", – написал глава региона в Telegram-канале. По словам губернатора, груз включает помимо посылок от родных и близких, подарки ко Дню защитника Отечества от местных производителей, в том числе баночки с островной кетовой икрой, а также письма и рисунки от юных земляков. Причем гостинцы достанутся и добровольцам из других регионов России, сражающихся бок о бок с сахалинцами и курильчанами.
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сахалин, россия, валерий лимаренко
Надежные люди, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко
Сахалин отправил более девяти тонн подарков землякам на СВО
Более 9 тонн необходимых на передовой вещей отправил Сахалин сражающимся на СВО
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости.
Более 9 тонн необходимых на передовой вещей отправил Сахалин сражающимся на СВО землякам, сообщил
губернатор Валерий Лимаренко.
"Большую партию гуманитарного груза – более 9 тонн отправили нашим бойцам в зону специальной военной операции. Из Шахтерска их отвезут и адресно передадут воинам. В посылках средства личной гигиены, сладости, продукты длительного хранения, рации и пауэрбанки, антенны, маскировочные сети, теплые вещи, окопные свечи, медицинские расходные материалы", – написал глава региона в Telegram-канале.
По словам губернатора, груз включает помимо посылок от родных и близких, подарки ко Дню защитника Отечества от местных производителей, в том числе баночки с островной кетовой икрой, а также письма и рисунки от юных земляков. Причем гостинцы достанутся и добровольцам из других регионов России, сражающихся бок о бок с сахалинцами и курильчанами.
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