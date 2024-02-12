Бывшему директору холдинга Собчак Суханову вынесли приговор

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Осторожно: медиа!" Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, к семи с половиной годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — огласил решение судья Андрей Лутов.Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (настоящая фамилия — Кузьмин) и Тимур Бигаев получили по семь лет каждый.Прокурор просил для Суханова восемь лет, для двух других фигурантов — по семь с половиной лет колонии строгого режима.Защита обвиняемых заявила, что обжалует приговор.Как сообщил РИА Новости представитель главы "Ростеха" Сергея Чемезова, госкорпорация просила суд смягчить приговор и учесть принесенные извинения.Процесс о вымогательстве у Чемезова начался в Хамовническом суде в июле и проходил в закрытом режиме. По версии следствия, Суханов требовал от главы госкорпорации 11 миллионов рублей за блок на публикацию порочащих сведений и удаление одного из постов в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами.Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление поста обсуждалась сумма в 800 тысяч рублей, а десять миллионов касались контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Обвиняемые утверждали, что считали это общение скорее коммерческим и деловым, не выдвигали каких-либо угроз или требований, а значит, не было и вымогательства.Собчак сперва заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или его фейковому двойнику, в котором появилась публикация о якобы начатом против Чемезова расследовании. Но накануне ареста Суханова она уехала из России, а позже вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", после чего принесла Чемезову извинения за сотрудников.
Кирилл Суханов, обвиняемый в вымогательстве, ожидает оглашения приговора в Хамовническом суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Осторожно: медиа!" Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, к семи с половиной годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«
"Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — огласил решение судья Андрей Лутов.
Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (настоящая фамилия — Кузьмин) и Тимур Бигаев получили по семь лет каждый.
Прокурор просил для Суханова восемь лет, для двух других фигурантов — по семь с половиной лет колонии строгого режима.
Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев (слева направо) ожидают оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы.
Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев (слева направо) ожидают оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы.
Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев (слева направо) ожидают оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы.
Как сообщил РИА Новости представитель главы "Ростеха" Сергея Чемезова, госкорпорация просила суд смягчить приговор и учесть принесенные извинения.
Процесс о вымогательстве у Чемезова начался в Хамовническом суде в июле и проходил в закрытом режиме. По версии следствия, Суханов требовал от главы госкорпорации 11 миллионов рублей за блок на публикацию порочащих сведений и удаление одного из постов в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами.
Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление поста обсуждалась сумма в 800 тысяч рублей, а десять миллионов касались контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Обвиняемые утверждали, что считали это общение скорее коммерческим и деловым, не выдвигали каких-либо угроз или требований, а значит, не было и вымогательства.
Собчак сперва заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или его фейковому двойнику, в котором появилась публикация о якобы начатом против Чемезова расследовании. Но накануне ареста Суханова она уехала из России, а позже вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", после чего принесла Чемезову извинения за сотрудников.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.