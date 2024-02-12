https://ria.ru/20240212/sukhanov-1926822782.html

Бывшему директору холдинга Собчак Суханову вынесли приговор

Бывшему директору холдинга Собчак Суханову вынесли приговор - РИА Новости, 12.02.2024

Бывшему директору холдинга Собчак Суханову вынесли приговор

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Осторожно: медиа!" Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, к РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:27

2024-02-12T12:27

2024-02-12T15:50

происшествия

москва

сергей чемезов

ксения собчак

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926822600_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_fe47d440d00fd9ce10ef7187f7d2cc9c.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Осторожно: медиа!" Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, к семи с половиной годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — огласил решение судья Андрей Лутов.Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (настоящая фамилия — Кузьмин) и Тимур Бигаев получили по семь лет каждый.Прокурор просил для Суханова восемь лет, для двух других фигурантов — по семь с половиной лет колонии строгого режима.Защита обвиняемых заявила, что обжалует приговор.Как сообщил РИА Новости представитель главы "Ростеха" Сергея Чемезова, госкорпорация просила суд смягчить приговор и учесть принесенные извинения.Процесс о вымогательстве у Чемезова начался в Хамовническом суде в июле и проходил в закрытом режиме. По версии следствия, Суханов требовал от главы госкорпорации 11 миллионов рублей за блок на публикацию порочащих сведений и удаление одного из постов в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами.Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление поста обсуждалась сумма в 800 тысяч рублей, а десять миллионов касались контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Обвиняемые утверждали, что считали это общение скорее коммерческим и деловым, не выдвигали каких-либо угроз или требований, а значит, не было и вымогательства.Собчак сперва заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или его фейковому двойнику, в котором появилась публикация о якобы начатом против Чемезова расследовании. Но накануне ареста Суханова она уехала из России, а позже вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", после чего принесла Чемезову извинения за сотрудников.

https://ria.ru/20240212/prigovor-1926825064.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, сергей чемезов, ксения собчак, россия