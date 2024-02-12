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Бывшему директору холдинга Собчак Суханову вынесли приговор - РИА Новости, 12.02.2024
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12:27 12.02.2024 (обновлено: 15:50 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/sukhanov-1926822782.html
Бывшему директору холдинга Собчак Суханову вынесли приговор
Бывшему директору холдинга Собчак Суханову вынесли приговор - РИА Новости, 12.02.2024
Бывшему директору холдинга Собчак Суханову вынесли приговор
Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Осторожно: медиа!" Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, к РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:27
2024-02-12T15:50
происшествия
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сергей чемезов
ксения собчак
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Осторожно: медиа!" Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, к семи с половиной годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.&quot;Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима&quot;, — огласил решение судья Андрей Лутов.Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (настоящая фамилия — Кузьмин) и Тимур Бигаев получили по семь лет каждый.Прокурор просил для Суханова восемь лет, для двух других фигурантов — по семь с половиной лет колонии строгого режима.Защита обвиняемых заявила, что обжалует приговор.Как сообщил РИА Новости представитель главы "Ростеха" Сергея Чемезова, госкорпорация просила суд смягчить приговор и учесть принесенные извинения.Процесс о вымогательстве у Чемезова начался в Хамовническом суде в июле и проходил в закрытом режиме. По версии следствия, Суханов требовал от главы госкорпорации 11 миллионов рублей за блок на публикацию порочащих сведений и удаление одного из постов в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами.Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление поста обсуждалась сумма в 800 тысяч рублей, а десять миллионов касались контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Обвиняемые утверждали, что считали это общение скорее коммерческим и деловым, не выдвигали каких-либо угроз или требований, а значит, не было и вымогательства.Собчак сперва заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или его фейковому двойнику, в котором появилась публикация о якобы начатом против Чемезова расследовании. Но накануне ареста Суханова она уехала из России, а позже вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", после чего принесла Чемезову извинения за сотрудников.
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происшествия, москва, сергей чемезов, ксения собчак, россия
Происшествия, Москва, Сергей Чемезов, Ксения Собчак, Россия
Бывшему директору холдинга Собчак Суханову вынесли приговор

Хамовнический суд дал до 7,5 лет фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Суханов, обвиняемый в вымогательстве, ожидает оглашения приговора в Хамовническом суде
Кирилл Суханов, обвиняемый в вымогательстве, ожидает оглашения приговора в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Суханов, обвиняемый в вымогательстве, ожидает оглашения приговора в Хамовническом суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Осторожно: медиа!" Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, к семи с половиной годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«

"Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — огласил решение судья Андрей Лутов.

Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (настоящая фамилия — Кузьмин) и Тимур Бигаев получили по семь лет каждый.
Прокурор просил для Суханова восемь лет, для двух других фигурантов — по семь с половиной лет колонии строгого режима.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский, обвиняемый в вымогательстве, в Хамовническом суде Москвы.

Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский, обвиняемый в вымогательстве, ожидает оглашение приговора в Хамовническом суде Москвы

Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский, обвиняемый в вымогательстве, в Хамовническом суде Москвы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 3
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Журналист Тамерлан Бигаев, обвиняемый в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Журналист Тамерлан Бигаев, обвиняемый в вымогательстве, ожидает оглашение приговора в Хамовническом суде Москвы

Журналист Тамерлан Бигаев, обвиняемый в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 3
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев (слева направо) ожидают оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы.

Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев во время оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы

Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев (слева направо) ожидают оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 3

Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский, обвиняемый в вымогательстве, в Хамовническом суде Москвы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 3

Журналист Тамерлан Бигаев, обвиняемый в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 3

Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев (слева направо) ожидают оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 3
Защита обвиняемых заявила, что обжалует приговор.
Как сообщил РИА Новости представитель главы "Ростеха" Сергея Чемезова, госкорпорация просила суд смягчить приговор и учесть принесенные извинения.
Процесс о вымогательстве у Чемезова начался в Хамовническом суде в июле и проходил в закрытом режиме. По версии следствия, Суханов требовал от главы госкорпорации 11 миллионов рублей за блок на публикацию порочащих сведений и удаление одного из постов в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами.
Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление поста обсуждалась сумма в 800 тысяч рублей, а десять миллионов касались контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Обвиняемые утверждали, что считали это общение скорее коммерческим и деловым, не выдвигали каких-либо угроз или требований, а значит, не было и вымогательства.
Собчак сперва заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или его фейковому двойнику, в котором появилась публикация о якобы начатом против Чемезова расследовании. Но накануне ареста Суханова она уехала из России, а позже вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", после чего принесла Чемезову извинения за сотрудников.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Собчак отреагировала на приговор Суханову
12:36
 
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