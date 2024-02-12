https://ria.ru/20240212/sudokhodstvo-1926906252.html

ЕС опубликовал решение о миссии по охране судоходства в Красном море

ЕС опубликовал решение о миссии по охране судоходства в Красном море - РИА Новости, 12.02.2024

ЕС опубликовал решение о миссии по охране судоходства в Красном море

Евросоюз опубликовал в понедельник в Официальном журнале решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:17

2024-02-12T17:17

2024-02-12T17:20

в мире

красное море

евросоюз

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Евросоюз опубликовал в понедельник в Официальном журнале решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда. "ЕС учреждает военную операцию по безопасности на море с целью сохранения свободы судоходства в контексте кризиса в Красном море", — говорится в документе.Согласно документу, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. "Целью операции ASPIDES является обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности, разделяющими такие же ценности", — говорится в документе. Конкретные задачи миссии ЕС будут ставиться в соответствии с ее возможностями. Они будут заключаться в сопровождении судов в зоне операции, передаче данных о ситуации с морским судоходством, защите судов от различных атак при соблюдении международного права. Штаб-квартира миссии будет расположена в Лариссе в Греции. Операция рассчитана на год. Она обойдется ЕС в восемь миллионов евро. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что рассчитывает на запуск операции сразу после заседания глав МИД ЕС 19 февраля. Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке. В частности, предоставить свои корабли уже согласились Германия и Бельгия. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

красное море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, евросоюз, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене