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ЕС опубликовал решение о миссии по охране судоходства в Красном море - РИА Новости, 12.02.2024
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17:17 12.02.2024 (обновлено: 17:20 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/sudokhodstvo-1926906252.html
ЕС опубликовал решение о миссии по охране судоходства в Красном море
ЕС опубликовал решение о миссии по охране судоходства в Красном море - РИА Новости, 12.02.2024
ЕС опубликовал решение о миссии по охране судоходства в Красном море
Евросоюз опубликовал в понедельник в Официальном журнале решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:17
2024-02-12T17:20
в мире
красное море
евросоюз
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Евросоюз опубликовал в понедельник в Официальном журнале решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда. "ЕС учреждает военную операцию по безопасности на море с целью сохранения свободы судоходства в контексте кризиса в Красном море", — говорится в документе.Согласно документу, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. "Целью операции ASPIDES является обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности, разделяющими такие же ценности", — говорится в документе. Конкретные задачи миссии ЕС будут ставиться в соответствии с ее возможностями. Они будут заключаться в сопровождении судов в зоне операции, передаче данных о ситуации с морским судоходством, защите судов от различных атак при соблюдении международного права. Штаб-квартира миссии будет расположена в Лариссе в Греции. Операция рассчитана на год. Она обойдется ЕС в восемь миллионов евро. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что рассчитывает на запуск операции сразу после заседания глав МИД ЕС 19 февраля. Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке. В частности, предоставить свои корабли уже согласились Германия и Бельгия. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, красное море, евросоюз, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Евросоюз, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
ЕС опубликовал решение о миссии по охране судоходства в Красном море

ЕС опубликовал решение о миссии ASPIDES по охране судоходства в Красном море

© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
Грузовое судно в море - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Евросоюз опубликовал в понедельник в Официальном журнале решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда.
"ЕС учреждает военную операцию по безопасности на море с целью сохранения свободы судоходства в контексте кризиса в Красном море", — говорится в документе.
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Согласно документу, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах.
"Целью операции ASPIDES является обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности, разделяющими такие же ценности", — говорится в документе.
Конкретные задачи миссии ЕС будут ставиться в соответствии с ее возможностями. Они будут заключаться в сопровождении судов в зоне операции, передаче данных о ситуации с морским судоходством, защите судов от различных атак при соблюдении международного права.
Штаб-квартира миссии будет расположена в Лариссе в Греции. Операция рассчитана на год. Она обойдется ЕС в восемь миллионов евро.
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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что рассчитывает на запуск операции сразу после заседания глав МИД ЕС 19 февраля.
Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке. В частности, предоставить свои корабли уже согласились Германия и Бельгия.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореЕвросоюзАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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