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Суд Орловской области вынес приговор по делу о гибели двух школьников - РИА Новости, 12.02.2024
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19:29 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/sud-1926942752.html
Суд Орловской области вынес приговор по делу о гибели двух школьников
Суд Орловской области вынес приговор по делу о гибели двух школьников - РИА Новости, 12.02.2024
Суд Орловской области вынес приговор по делу о гибели двух школьников
Замдиректора школы из Орловской области получила 3 года принудительных работ за халатность, приведшую к гибели двоих школьников на реке, когда дети, оставленные РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T19:29
2024-02-12T19:29
происшествия
орловская область
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замдиректора школы из Орловской области получила 3 года принудительных работ за халатность, приведшую к гибели двоих школьников на реке, когда дети, оставленные без присмотра, утонули во время проведения турслета, сообщили в СУСК по региону и областной прокуратуре. "Залегощенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя директора по воспитательной работе, учительницы физкультуры Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", – говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что в июне прошлого года осужденная, будучи ответственной за обеспечение безопасного пребывания детей в выездном лагере, допустила купание двух школьников в не оборудованном для этого месте, "в отсутствие лиц, способных оказать помощь по спасению и первую медицинскую помощь", в результате чего двое школьников утонули. По данным СУСК, педагог единолично сопровождала группу детей к месту проведения туристического слета в лесной массив вблизи села Затишье Залегощенского района Орловской области. Она не провела с детьми инструктаж по технике безопасности и не удостоверилась в наличии у них навыков поведения на воде. "Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 5 процентов в доход государства и лишением права заниматься педагогической деятельностью на 2 года 6 месяцев", – добавили в СУСК.
https://ria.ru/20231208/devochka-1914691780.html
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происшествия, орловская область, россия
Происшествия, Орловская область, Россия
Суд Орловской области вынес приговор по делу о гибели двух школьников

В Орле суд назначил педагогу принудительные работы по делу о гибели двух детей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замдиректора школы из Орловской области получила 3 года принудительных работ за халатность, приведшую к гибели двоих школьников на реке, когда дети, оставленные без присмотра, утонули во время проведения турслета, сообщили в СУСК по региону и областной прокуратуре.
"Залегощенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя директора по воспитательной работе, учительницы физкультуры Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", – говорится в сообщении.
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В прокуратуре уточнили, что в июне прошлого года осужденная, будучи ответственной за обеспечение безопасного пребывания детей в выездном лагере, допустила купание двух школьников в не оборудованном для этого месте, "в отсутствие лиц, способных оказать помощь по спасению и первую медицинскую помощь", в результате чего двое школьников утонули.
По данным СУСК, педагог единолично сопровождала группу детей к месту проведения туристического слета в лесной массив вблизи села Затишье Залегощенского района Орловской области. Она не провела с детьми инструктаж по технике безопасности и не удостоверилась в наличии у них навыков поведения на воде.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 5 процентов в доход государства и лишением права заниматься педагогической деятельностью на 2 года 6 месяцев", – добавили в СУСК.
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