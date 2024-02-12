https://ria.ru/20240212/stoltenberg-1926912270.html
"Не только Украина". Столтенберг послал пугающий сигнал о России, пишут СМИ
"Не только Украина". Столтенберг послал пугающий сигнал о России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
"Не только Украина". Столтенберг послал пугающий сигнал о России, пишут СМИ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что военный блок продолжит препятствовать России в разрешении украинского кризиса, пишет Global Times. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:39
2024-02-12T17:39
2024-02-12T17:39
специальная военная операция на украине
россия
москва
украина
йенс столтенберг
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что военный блок продолжит препятствовать России в разрешении украинского кризиса, пишет Global Times."Российско-украинский конфликт переходит в третий год, а НАТО не планирует прекращать кровопролитие. Последнее доказательство — заявление Йенса Столтенберга о том, что Запад должен быть готов к десятилетней конфронтации с Россией", — говорится в материале.Отмечается, что именно Североатлантический альянс препятствует урегулированию ситуации на Украине. Автор статьи добавил, что президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил о готовности Москвы к переговорам во время интервью американском журналисту Такеру Карлсону."То, что сказал Столтенберг, по сути, является призывом к военной мобилизации, попыткой нагнетания атмосферы для дальнейшего увеличения выгод для НАТО, получаемых в ходе российско-украинского конфликта", — приводит издание слова профессора Фуданьского университета Шэнь И.В публикации говорится, что не только Украина "истекает кровью". При стремительном росте цен на энергоносители, промышленные и сырьевые товары в конечном итоге пострадают люди по всему миру, резюмирует автор.В субботу Столтенберг в беседе с немецкой газетой Welt призвал членов альянса готовиться к многолетнему противостоянию с Россией.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926867358.html
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россия, москва, украина, йенс столтенберг, владимир путин, такер карлсон, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
"Не только Украина". Столтенберг послал пугающий сигнал о России, пишут СМИ
GT: Столтенберг послал сигнал, что НАТО продолжит затягивать конфликт на Украине
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что военный блок продолжит препятствовать России в разрешении украинского кризиса, пишет Global Times
.
"Российско-украинский конфликт переходит в третий год, а НАТО не планирует прекращать кровопролитие. Последнее доказательство — заявление Йенса Столтенберга о том, что Запад должен быть готов к десятилетней конфронтации с Россией", — говорится в материале.
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Отмечается, что именно Североатлантический альянс препятствует урегулированию ситуации на Украине
. Автор статьи добавил, что президент России Владимир Путин
в очередной раз напомнил о готовности Москвы
к переговорам во время интервью американском журналисту Такеру Карлсону
.
"То, что сказал Столтенберг, по сути, является призывом к военной мобилизации, попыткой нагнетания атмосферы для дальнейшего увеличения выгод для НАТО, получаемых в ходе российско-украинского конфликта", — приводит издание слова профессора Фуданьского университета Шэнь И.
В публикации говорится, что не только Украина "истекает кровью". При стремительном росте цен на энергоносители, промышленные и сырьевые товары в конечном итоге пострадают люди по всему миру, резюмирует автор.
В субботу Столтенберг в беседе с немецкой газетой Welt
призвал членов альянса готовиться к многолетнему противостоянию с Россией.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы
.
Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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