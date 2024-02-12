https://ria.ru/20240212/sputnik-1926802022.html
Радио Sputnik в Турции расширяет свою аудиторию до 60 миллионов человек
Радио Sputnik в Турции расширяет свою аудиторию до 60 миллионов человек - РИА Новости, 12.02.2024
Радио Sputnik в Турции расширяет свою аудиторию до 60 миллионов человек
С 12 февраля радио Sputnik Türkiye можно будет слушать во всех регионах Турции. Программы Sputnik будут транслироваться в 24 крупнейших городах, начиная от... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:12
2024-02-12T11:12
2024-02-12T11:12
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. С 12 февраля радио Sputnik Türkiye можно будет слушать во всех регионах Турции. Программы Sputnik будут транслироваться в 24 крупнейших городах, начиная от Мраморноморского и Эгейского региона на западе Турции и заканчивая регионами Восточной, Юго-Восточной Анатолии, с общей аудиторией 60 миллионов человек.Эфир радио Sputnik Türkiye теперь доступен для слушателей Стамбула, Анкары, Аданы, Антальи, Бурсы, Чанаккале, Диярбакыра, Газиантепа, Хатайя, Измира, Кахраманмараша, Кайсери, Коджаэди, Коньи, Малатьи, Манисы, Мардина, Орду, Сакарьи, Самсуна, Сиваса, Шанлыурфы, Трабзона и Вана.Радио Sputnik Türkiye – это круглосуточная радиостанция на турецком языке. В её эфире выходят программы известных ведущих по широкому спектру тем от политики и экономики до высоких технологий и спорта, оперативные выпуски новостей и эксклюзивные репортажи. Программы и ведущие радио Sputnik Türkiye были удостоены многих наград и завоевали уважение и любовь аудитории.Агентство Sputnik работает в Турции с 2014 года. Многофункциональные редакционные центры находятся в Стамбуле и Анкаре. Помимо радио, Sputnik Türkiye – это интернет-портал и аккаунты в ведущих социальных сетях с более чем 1,6 млн подписчиков. Sputnik Türkiye неоднократно признавался одним из самых читаемых зарубежных средств массовой информации на турецком языке.Бренд Sputnik был запущен медиагруппой "Россия сегодня" 10 ноября 2014 года. В настоящее время Sputnik ведет свою деятельность на 30 языках мира. Sputnik имеет ряд редакционных центров по всему миру, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Пекине, Вашингтоне, Каире, Монтевидео и др. Радио Sputnik вещает в аналоговом и цифровом формате на 12 языках более чем в 90 городах мира.
https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html
https://radiosputnik.ru/20240207/zakharova-1924377792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, россия, турция
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. С 12 февраля радио Sputnik Türkiye можно будет слушать во всех регионах Турции. Программы Sputnik будут транслироваться в 24 крупнейших городах, начиная от Мраморноморского и Эгейского региона на западе Турции и заканчивая регионами Восточной, Юго-Восточной Анатолии, с общей аудиторией 60 миллионов человек.
Эфир радио Sputnik Türkiye теперь доступен для слушателей Стамбула, Анкары, Аданы, Антальи, Бурсы, Чанаккале, Диярбакыра, Газиантепа, Хатайя, Измира, Кахраманмараша, Кайсери, Коджаэди, Коньи, Малатьи, Манисы, Мардина, Орду, Сакарьи, Самсуна, Сиваса, Шанлыурфы, Трабзона и Вана.
Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram
Радио Sputnik Türkiye – это круглосуточная радиостанция на турецком языке. В её эфире выходят программы известных ведущих по широкому спектру тем от политики и экономики до высоких технологий и спорта, оперативные выпуски новостей и эксклюзивные репортажи. Программы и ведущие радио Sputnik Türkiye были удостоены многих наград и завоевали уважение и любовь аудитории.
Агентство Sputnik
работает в Турции с 2014 года. Многофункциональные редакционные центры находятся в Стамбуле и Анкаре. Помимо радио, Sputnik Türkiye – это интернет-портал и аккаунты в ведущих социальных сетях с более чем 1,6 млн подписчиков. Sputnik Türkiye неоднократно признавался одним из самых читаемых зарубежных средств массовой информации на турецком языке.
"Потрясающий результат". Захарова поздравила радио Sputnik
Бренд Sputnik был запущен медиагруппой "Россия сегодня" 10 ноября 2014 года. В настоящее время Sputnik ведет свою деятельность на 30 языках мира. Sputnik имеет ряд редакционных центров по всему миру, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Пекине, Вашингтоне, Каире, Монтевидео и др. Радио Sputnik вещает в аналоговом и цифровом формате на 12 языках более чем в 90 городах мира.