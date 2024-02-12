Рейтинг@Mail.ru
Радио Sputnik в Турции расширяет свою аудиторию до 60 миллионов человек - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/sputnik-1926802022.html
Радио Sputnik в Турции расширяет свою аудиторию до 60 миллионов человек
Радио Sputnik в Турции расширяет свою аудиторию до 60 миллионов человек - РИА Новости, 12.02.2024
Радио Sputnik в Турции расширяет свою аудиторию до 60 миллионов человек
С 12 февраля радио Sputnik Türkiye можно будет слушать во всех регионах Турции. Программы Sputnik будут транслироваться в 24 крупнейших городах, начиная от... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:12
2024-02-12T11:12
sputnik
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399047_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b54dc7890b1d20120229c33d4761585f.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. С 12 февраля радио Sputnik Türkiye можно будет слушать во всех регионах Турции. Программы Sputnik будут транслироваться в 24 крупнейших городах, начиная от Мраморноморского и Эгейского региона на западе Турции и заканчивая регионами Восточной, Юго-Восточной Анатолии, с общей аудиторией 60 миллионов человек.Эфир радио Sputnik Türkiye теперь доступен для слушателей Стамбула, Анкары, Аданы, Антальи, Бурсы, Чанаккале, Диярбакыра, Газиантепа, Хатайя, Измира, Кахраманмараша, Кайсери, Коджаэди, Коньи, Малатьи, Манисы, Мардина, Орду, Сакарьи, Самсуна, Сиваса, Шанлыурфы, Трабзона и Вана.Радио Sputnik Türkiye – это круглосуточная радиостанция на турецком языке. В её эфире выходят программы известных ведущих по широкому спектру тем от политики и экономики до высоких технологий и спорта, оперативные выпуски новостей и эксклюзивные репортажи. Программы и ведущие радио Sputnik Türkiye были удостоены многих наград и завоевали уважение и любовь аудитории.Агентство Sputnik работает в Турции с 2014 года. Многофункциональные редакционные центры находятся в Стамбуле и Анкаре. Помимо радио, Sputnik Türkiye – это интернет-портал и аккаунты в ведущих социальных сетях с более чем 1,6 млн подписчиков. Sputnik Türkiye неоднократно признавался одним из самых читаемых зарубежных средств массовой информации на турецком языке.Бренд Sputnik был запущен медиагруппой "Россия сегодня" 10 ноября 2014 года. В настоящее время Sputnik ведет свою деятельность на 30 языках мира. Sputnik имеет ряд редакционных центров по всему миру, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Пекине, Вашингтоне, Каире, Монтевидео и др. Радио Sputnik вещает в аналоговом и цифровом формате на 12 языках более чем в 90 городах мира.
https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html
https://radiosputnik.ru/20240207/zakharova-1924377792.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575399047_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe0861db862658059612cdd6ba36a8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
sputnik, россия, турция
Sputnik, Россия, Турция

Радио Sputnik в Турции расширяет свою аудиторию до 60 миллионов человек

© SputnikСтудия в офисе Sputnik в Стамбуле
Студия в офисе Sputnik в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Sputnik
Студия в офисе Sputnik в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. С 12 февраля радио Sputnik Türkiye можно будет слушать во всех регионах Турции. Программы Sputnik будут транслироваться в 24 крупнейших городах, начиная от Мраморноморского и Эгейского региона на западе Турции и заканчивая регионами Восточной, Юго-Восточной Анатолии, с общей аудиторией 60 миллионов человек.
Эфир радио Sputnik Türkiye теперь доступен для слушателей Стамбула, Анкары, Аданы, Антальи, Бурсы, Чанаккале, Диярбакыра, Газиантепа, Хатайя, Измира, Кахраманмараша, Кайсери, Коджаэди, Коньи, Малатьи, Манисы, Мардина, Орду, Сакарьи, Самсуна, Сиваса, Шанлыурфы, Трабзона и Вана.
Мастер-класс для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram
17 января, 17:47
Радио Sputnik Türkiye – это круглосуточная радиостанция на турецком языке. В её эфире выходят программы известных ведущих по широкому спектру тем от политики и экономики до высоких технологий и спорта, оперативные выпуски новостей и эксклюзивные репортажи. Программы и ведущие радио Sputnik Türkiye были удостоены многих наград и завоевали уважение и любовь аудитории.
Агентство Sputnik работает в Турции с 2014 года. Многофункциональные редакционные центры находятся в Стамбуле и Анкаре. Помимо радио, Sputnik Türkiye – это интернет-портал и аккаунты в ведущих социальных сетях с более чем 1,6 млн подписчиков. Sputnik Türkiye неоднократно признавался одним из самых читаемых зарубежных средств массовой информации на турецком языке.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Потрясающий результат". Захарова поздравила радио Sputnik
7 февраля, 11:15
Бренд Sputnik был запущен медиагруппой "Россия сегодня" 10 ноября 2014 года. В настоящее время Sputnik ведет свою деятельность на 30 языках мира. Sputnik имеет ряд редакционных центров по всему миру, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Пекине, Вашингтоне, Каире, Монтевидео и др. Радио Sputnik вещает в аналоговом и цифровом формате на 12 языках более чем в 90 городах мира.
 
SputnikРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала