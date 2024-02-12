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Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926851913.html
Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки - РИА Новости, 12.02.2024
Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:30
2024-02-12T14:30
специальная военная операция на украине
россия
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области", — говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки

МО: российская ПВО сбила 33 украинских дрона за сутки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области", — говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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