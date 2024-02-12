https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926851913.html
Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки - РИА Новости, 12.02.2024
Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:30
2024-02-12T14:30
2024-02-12T14:30
специальная военная операция на украине
россия
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области", — говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html
россия
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки
МО: российская ПВО сбила 33 украинских дрона за сутки