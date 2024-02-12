https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926851913.html

Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки

Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки - РИА Новости, 12.02.2024

Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:30

2024-02-12T14:30

2024-02-12T14:30

специальная военная операция на украине

россия

новая каховка

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области", — говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html

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россия, новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность