https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926847610.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 350 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 350 человек - РИА Новости, 12.02.2024

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 350 человек

На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:12

2024-02-12T14:12

2024-02-12T14:17

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. "Потери противника составили до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, харьковская область