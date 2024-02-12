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На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 350 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 350 человек - РИА Новости, 12.02.2024
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 350 человек
На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:12
2024-02-12T14:12
2024-02-12T14:17
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 350 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. "Потери противника составили до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 350 человек
МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 350 человек