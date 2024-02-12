https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926845989.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военных за сутки

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военных за сутки - РИА Новости, 12.02.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военных за сутки

ВСУ на херсонском направлении потеряли в течение суток до 70 военнослужащих, самоходную артустановку "Гвоздика", буксируемую пушку "Гиацинт-Б" и гаубицу Д-30,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:06

2024-02-12T14:06

2024-02-12T14:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении потеряли в течение суток до 70 военнослужащих, самоходную артустановку "Гвоздика", буксируемую пушку "Гиацинт-Б" и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Михайловка Херсонской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", буксируемая пушка "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность