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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военных за сутки
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военных за сутки - РИА Новости, 12.02.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военных за сутки
ВСУ на херсонском направлении потеряли в течение суток до 70 военнослужащих, самоходную артустановку "Гвоздика", буксируемую пушку "Гиацинт-Б" и гаубицу Д-30,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:06
2024-02-12T14:06
2024-02-12T14:17
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении потеряли в течение суток до 70 военнослужащих, самоходную артустановку "Гвоздика", буксируемую пушку "Гиацинт-Б" и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Михайловка Херсонской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", буксируемая пушка "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военных за сутки
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военных за сутки