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Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском
Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском - РИА Новости, 12.02.2024
Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском
Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:06
2024-02-12T05:06
2024-02-12T05:06
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.Уточняется, что танкисты работали по противнику с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными боеприпасами на дистанции свыше шести километров. "За несколько минут укрепления были уничтожены, а передовые отряды противника вынуждены были отступить, неся потери", - уточнили в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-80, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80, Вооруженные силы РФ
Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском
МО: танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском