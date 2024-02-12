https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926766773.html

Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском

Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском - РИА Новости, 12.02.2024

Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском

Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T05:06

2024-02-12T05:06

2024-02-12T05:06

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.Уточняется, что танкисты работали по противнику с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными боеприпасами на дистанции свыше шести километров. "За несколько минут укрепления были уничтожены, а передовые отряды противника вынуждены были отступить, неся потери", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926766646.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-80, вооруженные силы рф