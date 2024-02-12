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Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском - РИА Новости, 12.02.2024
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05:06 12.02.2024
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Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском
Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском - РИА Новости, 12.02.2024
Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском
Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:06
2024-02-12T05:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
т-80
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. &quot;Экипажи танков Т-80 группировки войск &quot;Запад&quot; уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции&quot;, - сообщили в Минобороны.Уточняется, что танкисты работали по противнику с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными боеприпасами на дистанции свыше шести километров. "За несколько минут укрепления были уничтожены, а передовые отряды противника вынуждены были отступить, неся потери", - уточнили в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-80, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80, Вооруженные силы РФ
Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском

МО: танкисты группировки войск "Запад" уничтожили позиции ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО
Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«

"Экипажи танков Т-80 группировки войск "Запад" уничтожили позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.

Уточняется, что танкисты работали по противнику с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными боеприпасами на дистанции свыше шести километров.
"За несколько минут укрепления были уничтожены, а передовые отряды противника вынуждены были отступить, неся потери", - уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныТ-80Вооруженные силы РФ
 
 
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