https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926766646.html
Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.02.2024
Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям войск Украины на донецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:04
2024-02-12T05:04
2024-02-12T05:04
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям войск Украины на донецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики", - отметили в ведомстве. Там уточнили, что для предотвращения пуска противником ракет из переносных зенитных ракетных комплексов экипажи выполнили маневр "змейка" с одновременным отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования. По докладу передовых авиационных наводчиков цель была успешно поражена. Как рассказал летчик Су-25 с позывным "Небо", удар наносится неуправляемыми авиационными ракетами, был поражен взводный опорный пункт ВСУ.
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926765726.html
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Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении
МО: штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении