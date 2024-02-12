https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926765726.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пикапов под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пикапов под Купянском - РИА Новости, 12.02.2024

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пикапов под Купянском

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач поразили группу пикапов ВСУ на Купянском направлении,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T04:37

2024-02-12T04:37

2024-02-12T04:37

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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач поразили группу пикапов ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение колонны автомобилей ВСУ в сторону российских позиций", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что точные координаты целей были переданы артиллерийским расчетам "Западной" группировки войск. "По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи 1-й гвардейской танковой армии огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" нанесли огневое поражение по групповой цели и уничтожили три единицы техники вместе с боевиками ВСУ", - дополнили в МО РФ.

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