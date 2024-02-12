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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пикапов под Купянском - РИА Новости, 12.02.2024
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04:37 12.02.2024
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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пикапов под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пикапов под Купянском - РИА Новости, 12.02.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пикапов под Купянском
Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач поразили группу пикапов ВСУ на Купянском направлении,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T04:37
2024-02-12T04:37
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач поразили группу пикапов ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение колонны автомобилей ВСУ в сторону российских позиций", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что точные координаты целей были переданы артиллерийским расчетам "Западной" группировки войск. "По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи 1-й гвардейской танковой армии огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" нанесли огневое поражение по групповой цели и уничтожили три единицы техники вместе с боевиками ВСУ", - дополнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пикапов под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пикапов ВСУ под Купянском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Самоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач поразили группу пикапов ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение колонны автомобилей ВСУ в сторону российских позиций", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что точные координаты целей были переданы артиллерийским расчетам "Западной" группировки войск.
"По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи 1-й гвардейской танковой армии огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" нанесли огневое поражение по групповой цели и уничтожили три единицы техники вместе с боевиками ВСУ", - дополнили в МО РФ.
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