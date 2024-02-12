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В МИД Германии высказались за создание единого оборонительного союза в ЕС
В МИД Германии высказались за создание единого оборонительного союза в ЕС - РИА Новости, 12.02.2024
В МИД Германии высказались за создание единого оборонительного союза в ЕС
В рамках Европейского Союза должна быть создана единая оборонительная структура, которая не будет противоречить существованию НАТО, заявила министр иностранных... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:14
2024-02-12T22:14
2024-02-12T22:14
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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. В рамках Европейского Союза должна быть создана единая оборонительная структура, которая не будет противоречить существованию НАТО, заявила министр иностранных дел Германии на встрече со своим французским и польским коллегами. "Мы должны двигаться в направлении создания европейского союза обороны и безопасности", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Веймарского треугольника. Её речь транслировалась немецким телеканалом Phoenix.По словам Бербок, это поможет унифицировать различные системы вооружения и запустить большее количество совместных проектов и закупок оружия. Министр уточнила, что этот проект не должен противоречить или конкурировать с НАТО, которое останется "опорой и страховкой" ЕС.
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в мире, германия, нато, евросоюз
В мире, Германия, НАТО, Евросоюз
В МИД Германии высказались за создание единого оборонительного союза в ЕС
Глава МИД ФРГ: ЕС должен стремиться к созданию единого оборонительного союза