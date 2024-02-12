https://ria.ru/20240212/soglasheniya-1926953343.html

Небензя напомнил об ответственности Запада за саботаж "Минска-2"

Небензя напомнил об ответственности Запада за саботаж "Минска-2" - РИА Новости, 12.02.2024

Небензя напомнил об ответственности Запада за саботаж "Минска-2"

Запад несет полную ответственность за саботаж Минска-2 и парафированного весной 2022 года стамбульского договора, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:45

2024-02-12T20:45

2024-02-12T20:45

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ООН, 12 фев — РИА Новости. Запад несет полную ответственность за саботаж Минска-2 и парафированного весной 2022 года стамбульского договора, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Реализация минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта, ведь по итогам реализации минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала. Прежде всего, стала бы цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу", — сказал Небензя. По его словам, Запад прекрасно понимал, что на самом деле происходило и к чему это может привести, но ничего не делал, надеясь, "что с помощью взращенного ими неонацистского и русофобского монстра" на российских границах сможет победить или хотя бы существенно ослабить Россию. "Более того, уже после начала СВО западные кукловоды киевского режима не дали Украине подписать уже парафированный в Стамбуле мирный договор. Так что они являются соучастниками трагедии и в полной мере отвечают за последствия безрассудных и фатальных для Украины действий по саботажу Минска и в отказу от договоренностей в Стамбуле", — подчеркнул постпред. Между тем зампостпреда США при ООН Роберт Вуд назвал сепаратизмом борьбу Донбасса против киевского режима. Он повторил тезис о том, что Россия якобы "игнорировала все обязательства, данные будучи подписантом минских соглашений". При этом Москва не является стороной минских соглашений. Американский дипломат обвинил РФ в нынешнем конфликте. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926939652.html

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в мире, россия, донбасс, украина, василий небензя, оон, минские соглашения