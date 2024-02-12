МИД Швейцарии заявил, что продолжает выдавать визы российским делегациям
МИД Швейцарии выразил желание, чтобы делегации из России могли посещать страну
Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Швейцария стремится к тому, чтобы российские делегации могли приезжать в Женеву для участия в проводимых там мероприятиях, визы выдаются в соответствии с действующим законодательством, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
На прошлой неделе постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что Швейцария отменила упрощенный порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок в страну, и что с осени прошлого года Берн стал требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие, проводимое расположенными в Женеве международными организациями.
"Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и стремится к тому, чтобы все официальные делегации могли приехать в Женеву, в частности, для того, чтобы работать в наилучших возможных условиях в рамках многосторонних и двусторонних процессов. Это касается и российских делегаций. Заявки на въезд из России обрабатываются в соответствии с действующими правовыми нормами", - ответил Эльчингер на просьбу прокомментировать заявления российского постпреда. Представитель МИД Швейцарии добавил, что санкции против России "не препятствуют" работе диппредставительств в стране.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.