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МИД Швейцарии заявил, что продолжает выдавать визы российским делегациям - РИА Новости, 12.02.2024
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18:51 12.02.2024 (обновлено: 19:12 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/shveytsariya-1926931531.html
МИД Швейцарии заявил, что продолжает выдавать визы российским делегациям
МИД Швейцарии заявил, что продолжает выдавать визы российским делегациям - РИА Новости, 12.02.2024
МИД Швейцарии заявил, что продолжает выдавать визы российским делегациям
Швейцария стремится к тому, чтобы российские делегации могли приезжать в Женеву для участия в проводимых там мероприятиях, визы выдаются в соответствии с... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:51
2024-02-12T19:12
швейцария
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Швейцария стремится к тому, чтобы российские делегации могли приезжать в Женеву для участия в проводимых там мероприятиях, визы выдаются в соответствии с действующим законодательством, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.На прошлой неделе постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что Швейцария отменила упрощенный порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок в страну, и что с осени прошлого года Берн стал требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие, проводимое расположенными в Женеве международными организациями."Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и стремится к тому, чтобы все официальные делегации могли приехать в Женеву, в частности, для того, чтобы работать в наилучших возможных условиях в рамках многосторонних и двусторонних процессов. Это касается и российских делегаций. Заявки на въезд из России обрабатываются в соответствии с действующими правовыми нормами", - ответил Эльчингер на просьбу прокомментировать заявления российского постпреда. Представитель МИД Швейцарии добавил, что санкции против России "не препятствуют" работе диппредставительств в стране.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20240124/shveytsariya-1923167766.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923106738.html
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швейцария, россия, в мире, санкции в отношении россии
Швейцария, Россия, В мире, Санкции в отношении России
МИД Швейцарии заявил, что продолжает выдавать визы российским делегациям

МИД Швейцарии выразил желание, чтобы делегации из России могли посещать страну

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 фев – РИА Новости. Швейцария стремится к тому, чтобы российские делегации могли приезжать в Женеву для участия в проводимых там мероприятиях, визы выдаются в соответствии с действующим законодательством, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
На прошлой неделе постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что Швейцария отменила упрощенный порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок в страну, и что с осени прошлого года Берн стал требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие, проводимое расположенными в Женеве международными организациями.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Посол заявил, что Россия больше не рассматривает Швейцарию как посредника
24 января, 12:00
"Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и стремится к тому, чтобы все официальные делегации могли приехать в Женеву, в частности, для того, чтобы работать в наилучших возможных условиях в рамках многосторонних и двусторонних процессов. Это касается и российских делегаций. Заявки на въезд из России обрабатываются в соответствии с действующими правовыми нормами", - ответил Эльчингер на просьбу прокомментировать заявления российского постпреда. Представитель МИД Швейцарии добавил, что санкции против России "не препятствуют" работе диппредставительств в стране.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Швейцарии заявили о диалоге с Россией для организации саммита по Украине
24 января, 01:07
 
ШвейцарияРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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