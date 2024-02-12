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Суд в Москве оштрафовал три зарубежные компании на 1,5 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал три зарубежные компании на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 12.02.2024

Суд в Москве оштрафовал три зарубежные компании на 1,5 миллиона рублей

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей три зарубежных интернет-компании за нарушение порядка... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:56

2024-02-12T17:56

2024-02-12T17:56

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей три зарубежных интернет-компании за нарушение порядка распространения информации в рунете, сообщили РИА Новости в суде. "Oxen Privacy Tech Foundation [связан с криптовалютной сферой] признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 500 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за то, что компания не уведомила ведомство о "начале работы программы, используемой для обработки сообщений пользователей". Детали не приводятся. Также по 500 тысяч рублей штрафа суд назначил мессенджерам Dust Radical App LLC и Pinngle CJSC. Ранее утром этот же суд оштрафовал на 500 тысяч рублей каждого мессенджер WhatsApp, разработчика программ Status Research & Development GmbH и Keybase, а также мессенджер Wire Swiss GmbH.

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москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире