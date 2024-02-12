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Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову - РИА Новости, 12.02.2024
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10:28 12.02.2024 (обновлено: 10:34 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/shabutdinov-1926792240.html
Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову
Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову - РИА Новости, 12.02.2024
Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову
Следствие просит Таганский суд Москвы вновь продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:28
2024-02-12T10:34
аяз шабутдинов
происшествия
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следствие просит Таганский суд Москвы вновь продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов."Следствие попросило продлить арест еще на два месяца. Судебное заседание состоится завтра", - рассказал адвокат.Ранее Ахильгов сообщил РИА Новости, что количество потерпевших в деле достигло 50 человек, и предположил, что это число вырастет еще.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. В декабре арест был продлен до 16 февраля.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
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аяз шабутдинов, происшествия, россия
Аяз Шабутдинов, Происшествия, Россия
Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову

Следствие попросило Таганский суд продлить арест Аязу Шабутдинову на два месяца

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов
Блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следствие просит Таганский суд Москвы вновь продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Следствие попросило продлить арест еще на два месяца. Судебное заседание состоится завтра", - рассказал адвокат.
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Ранее Ахильгов сообщил РИА Новости, что количество потерпевших в деле достигло 50 человек, и предположил, что это число вырастет еще.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. В декабре арест был продлен до 16 февраля.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.
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