https://ria.ru/20240212/shabutdinov-1926792240.html
Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову
Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову - РИА Новости, 12.02.2024
Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову
Следствие просит Таганский суд Москвы вновь продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:28
2024-02-12T10:28
2024-02-12T10:34
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следствие просит Таганский суд Москвы вновь продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов."Следствие попросило продлить арест еще на два месяца. Судебное заседание состоится завтра", - рассказал адвокат.Ранее Ахильгов сообщил РИА Новости, что количество потерпевших в деле достигло 50 человек, и предположил, что это число вырастет еще.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. В декабре арест был продлен до 16 февраля.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
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аяз шабутдинов, происшествия, россия
Аяз Шабутдинов, Происшествия, Россия
Следствие попросило продлить арест Аязу Шабутдинову
Следствие попросило Таганский суд продлить арест Аязу Шабутдинову на два месяца
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следствие просит Таганский суд Москвы вновь продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Следствие попросило продлить арест еще на два месяца. Судебное заседание состоится завтра", - рассказал адвокат.
Шабутдинов имеет паспорт Сент-Люсии, заявили в МВД
Ранее Ахильгов сообщил РИА Новости, что количество потерпевших в деле достигло 50 человек, и предположил, что это число вырастет еще.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. В декабре арест был продлен до 16 февраля.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО