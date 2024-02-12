Полянский: обязательства перед Россией по зерновой сделке не исполняются
Полянский: движения в исполнении обязательств перед РФ по зерновой сделке нет
Российский завод по производству удобрений. Архивное фото
ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью РИА Новости, что не наблюдает какого-либо движения в смысле исполнения перед Москвой обязательств, которые предусматривались в рамках "зерновой сделки".
Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил в интервью РИА Новости, что следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может состояться в феврале.
"Мы год придерживались этой схемы, рассчитывали, что в рамках меморандума, который был частью пакета, будут какие-то продвижения. Но, поскольку меморандум никого не интересовал из западников (они ничего не делали), мы четко сказали, что будем готовы рассмотреть какие-либо новые инициативы в этой связи - возобновление черноморской инициативы либо что-то еще – по мере того, как будут решаться поставленные нами вопросы в рамках меморандума", - сказал Полянский.
По его словам, справедливость постановки Россией этого вопроса подтверждал, в том числе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, "который говорил, что у России есть законные причины быть неудовлетворенной тем, как выполняется меморандум".
"Пока я не вижу здесь никакого движения", - подчеркнул Полянский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент предпосылок для возобновления "зерновой сделки" в том виде, в котором она была изначально обговорена - и не выполнена, нет.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.