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Полянский: обязательства перед Россией по зерновой сделке не исполняются - РИА Новости, 12.02.2024
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10:58 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/sdelka-1926798439.html
Полянский: обязательства перед Россией по зерновой сделке не исполняются
Полянский: обязательства перед Россией по зерновой сделке не исполняются - РИА Новости, 12.02.2024
Полянский: обязательства перед Россией по зерновой сделке не исполняются
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью РИА Новости, что не наблюдает какого-либо движения в смысле исполнения перед Москвой... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:58
2024-02-12T10:58
экономика
дмитрий полянский
россельхозбанк
россия
турция
украина
зерновая сделка
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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью РИА Новости, что не наблюдает какого-либо движения в смысле исполнения перед Москвой обязательств, которые предусматривались в рамках "зерновой сделки". Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил в интервью РИА Новости, что следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может состояться в феврале. "Мы год придерживались этой схемы, рассчитывали, что в рамках меморандума, который был частью пакета, будут какие-то продвижения. Но, поскольку меморандум никого не интересовал из западников (они ничего не делали), мы четко сказали, что будем готовы рассмотреть какие-либо новые инициативы в этой связи - возобновление черноморской инициативы либо что-то еще – по мере того, как будут решаться поставленные нами вопросы в рамках меморандума", - сказал Полянский. По его словам, справедливость постановки Россией этого вопроса подтверждал, в том числе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, "который говорил, что у России есть законные причины быть неудовлетворенной тем, как выполняется меморандум". "Пока я не вижу здесь никакого движения", - подчеркнул Полянский. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент предпосылок для возобновления "зерновой сделки" в том виде, в котором она была изначально обговорена - и не выполнена, нет. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20231222/guterresh-1917583846.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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экономика, дмитрий полянский, россельхозбанк, россия, турция, украина, зерновая сделка
Экономика, Дмитрий Полянский, Россельхозбанк, Россия, Турция, Украина, Зерновая сделка
Полянский: обязательства перед Россией по зерновой сделке не исполняются

Полянский: движения в исполнении обязательств перед РФ по зерновой сделке нет

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРоссийский завод по производству удобрений
Российский завод по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Российский завод по производству удобрений. Архивное фото
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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью РИА Новости, что не наблюдает какого-либо движения в смысле исполнения перед Москвой обязательств, которые предусматривались в рамках "зерновой сделки".
Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил в интервью РИА Новости, что следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может состояться в феврале.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш
22 декабря 2023, 21:11
"Мы год придерживались этой схемы, рассчитывали, что в рамках меморандума, который был частью пакета, будут какие-то продвижения. Но, поскольку меморандум никого не интересовал из западников (они ничего не делали), мы четко сказали, что будем готовы рассмотреть какие-либо новые инициативы в этой связи - возобновление черноморской инициативы либо что-то еще – по мере того, как будут решаться поставленные нами вопросы в рамках меморандума", - сказал Полянский.
По его словам, справедливость постановки Россией этого вопроса подтверждал, в том числе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, "который говорил, что у России есть законные причины быть неудовлетворенной тем, как выполняется меморандум".
"Пока я не вижу здесь никакого движения", - подчеркнул Полянский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент предпосылок для возобновления "зерновой сделки" в том виде, в котором она была изначально обговорена - и не выполнена, нет.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
17 мая 2023, 17:10
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Кремле прокомментировали поиски Украиной маршрутов для поставок зерна
19 января, 13:46
 
ЭкономикаДмитрий ПолянскийРоссельхозбанкРоссияТурцияУкраинаЗерновая сделка
 
 
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