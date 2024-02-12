https://ria.ru/20240212/sanktsii-1926880457.html

ЕК утверждает, что добилась успеха в борьбе с обходом санкций против России

ЕК утверждает, что добилась успеха в борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 12.02.2024

ЕК утверждает, что добилась успеха в борьбе с обходом санкций против России

Обход антироссийских санкций третьими странами - это реальность, но Евросоюз наблюдает позитивные сдвиги в этом вопросе, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:51

2024-02-12T15:51

2024-02-12T15:51

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Обход антироссийских санкций третьими странами - это реальность, но Евросоюз наблюдает позитивные сдвиги в этом вопросе, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. "В целом у нас есть причины полагать, что третьи страны принимают позитивные меры для предотвращения реэкспорта ряда товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях. Это позитивный сигнал… Санкции могут быть эффективными только в том случае, если их соблюдают, а не обходят", — сказал он. В то же время, представитель ЕК признал, что обход санкций – "это реальность, с которой продолжают бороться в Евросоюзе". "У нас в среду пройдет мероприятие с участием высокопоставленных экспертов из государств-членов ЕС и координаторов по санкционной политике. Также в форме примут участие эксперты из государств, не входящих в Евросоюз, в том числе из США и Британии", — сказал Ферри. По его словам, меры по борьбе с обходом санкций включаются и в новые пакеты антироссийских ограничений. Ферри также напомнил, что спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан постоянно находится в поездках по не входящим в ЕС странам, "пытаясь предотвратить попадание продукции из ЕС через третьи страны, которая может быть использована в боевых действиях на Украине". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

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еврокомиссия, россия, брюссель, сша, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии