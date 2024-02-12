Рейтинг@Mail.ru
Националиста Александра Белова объявили в розыск - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 12.02.2024 (обновлено: 20:53 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/rozysk-1926951168.html
Националиста Александра Белова объявили в розыск
Националиста Александра Белова объявили в розыск - РИА Новости, 12.02.2024
Националиста Александра Белова объявили в розыск
Националист Александр Белов (Поткин) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:30
2024-02-12T20:53
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926954250_0:146:2562:1587_1920x0_80_0_0_f5582b744df5caad3e4aced114960c1c.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. "Александр Поткин, 29.4.1976. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926954250_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_941472143f41e1edd4d96ad70a424478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Националиста Александра Белова объявили в розыск

МВД: националиста Александра Белова объявили в розыск

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАлександр Белов
Александр Белов - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
"Александр Поткин, 29.4.1976. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову**
1 февраля, 23:16
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала