https://ria.ru/20240212/rozysk-1926951168.html

Националиста Александра Белова объявили в розыск

Националиста Александра Белова объявили в розыск - РИА Новости, 12.02.2024

Националиста Александра Белова объявили в розыск

Националист Александр Белов (Поткин) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:30

2024-02-12T20:30

2024-02-12T20:53

происшествия

россия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. "Александр Поткин, 29.4.1976. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.

https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html

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2024

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происшествия, россия