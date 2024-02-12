https://ria.ru/20240212/rozysk-1926951168.html
Националиста Александра Белова объявили в розыск
Националиста Александра Белова объявили в розыск - РИА Новости, 12.02.2024
Националиста Александра Белова объявили в розыск
Националист Александр Белов (Поткин) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:30
2024-02-12T20:30
2024-02-12T20:53
происшествия
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. "Александр Поткин, 29.4.1976. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html
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происшествия, россия
Националиста Александра Белова объявили в розыск
МВД: националиста Александра Белова объявили в розыск
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
"Александр Поткин, 29.4.1976. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
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