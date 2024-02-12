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Захарова прокомментировала антироссийскую резолюцию Европарламента - РИА Новости, 12.02.2024
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16:56 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/rezolyutsiya-1926900919.html
Захарова прокомментировала антироссийскую резолюцию Европарламента
Захарова прокомментировала антироссийскую резолюцию Европарламента - РИА Новости, 12.02.2024
Захарова прокомментировала антироссийскую резолюцию Европарламента
Попытки обвинить Россию во вмешательстве в "демократические процессы" нелепы по определению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:56
2024-02-12T16:56
россия
европа
мария захарова
европарламент
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Попытки обвинить Россию во вмешательстве в "демократические процессы" нелепы по определению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на вопрос о недавней антироссийской резолюции Европарламента. Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой предостерегает европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе Россию обвиняют "в попытках сеять раздор между европейскими гражданами", использовании евродепутатов в качестве "агентов влияния", финансировании европейских политических партий для их использования в пропагандистских целях. Новые обвинения решили назвать Russiagate по аналогии с предыдущими скандалами с иностранным влиянием на европейских депутатов. "Что касается попыток обвинить Россию во вмешательстве в "демократические процессы", то они нелепы по определению. Просто хотя бы по причине отсутствия в ЕС тех самых демократических норм и идеалов, к которым стремились отцы-основатели европроекта. В нынешнем Евросоюзе принципы защиты прав простых людей, верховенства закона и борьбы с коррупцией растоптаны", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте министерства. Очередная антироссийская резолюция - настоящий "манифест неолиберальной диктатуры", отметила официальный представитель российского МИД. "Здесь и заочные приговоры с призывами люстрировать несогласных с саморазрушительным курсом Брюсселя, и бесконечные надуманные спекуляции о российском влиянии, шпиономания и прочая русофобская паранойя. Любое инакомыслие автоматически трактуется как проявление "прокремлевских настроений". Такое вот "министерство правды", - указала она. "При этом совершенно очевидно, что главным предназначением резолюции является фиксация условий, по сути, "картельного сговора" либерального проамериканского политического мейнстрима с целью не допустить усиления национально ориентированных партий и движений в будущем составе Европарламента. Вот что в первую очередь беспокоит сегодня умы авторов этого текста", - подчеркнула официальный представитель МИД. И им есть чего бояться, заявила Захарова, подчеркнув, что социально-экономическая ситуация в Евросоюзе по итогам завершающегося легислатурного периода явно неудовлетворительная. "Причины сложной обстановки в есовской экономике кроются в бездумных действиях Брюсселя по нагнетанию санкционного противостояния с Россией и ошибочных решениях в ключевых сферах. Именно поэтому наблюдается объективное усиление позиций альтернативных политических сил, о чем говорят результаты проводимых в Европе многочисленных опросов общественного мнения. Таким образом, под лозунгом "борьбы с российской угрозой" ведется тотальная зачистка политического ландшафта от неудобных и все более опасных конкурентов", - резюмировала она.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
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россия, европа, мария захарова, европарламент, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Мария Захарова, Европарламент, Евросоюз, В мире
Захарова прокомментировала антироссийскую резолюцию Европарламента

Захарова: попытки обвинить РФ во вмешательстве в демократические процессы нелепы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Попытки обвинить Россию во вмешательстве в "демократические процессы" нелепы по определению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на вопрос о недавней антироссийской резолюции Европарламента.
Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой предостерегает европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе Россию обвиняют "в попытках сеять раздор между европейскими гражданами", использовании евродепутатов в качестве "агентов влияния", финансировании европейских политических партий для их использования в пропагандистских целях. Новые обвинения решили назвать Russiagate по аналогии с предыдущими скандалами с иностранным влиянием на европейских депутатов.
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"Что касается попыток обвинить Россию во вмешательстве в "демократические процессы", то они нелепы по определению. Просто хотя бы по причине отсутствия в ЕС тех самых демократических норм и идеалов, к которым стремились отцы-основатели европроекта. В нынешнем Евросоюзе принципы защиты прав простых людей, верховенства закона и борьбы с коррупцией растоптаны", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте министерства.
Очередная антироссийская резолюция - настоящий "манифест неолиберальной диктатуры", отметила официальный представитель российского МИД.
"Здесь и заочные приговоры с призывами люстрировать несогласных с саморазрушительным курсом Брюсселя, и бесконечные надуманные спекуляции о российском влиянии, шпиономания и прочая русофобская паранойя. Любое инакомыслие автоматически трактуется как проявление "прокремлевских настроений". Такое вот "министерство правды", - указала она.
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"При этом совершенно очевидно, что главным предназначением резолюции является фиксация условий, по сути, "картельного сговора" либерального проамериканского политического мейнстрима с целью не допустить усиления национально ориентированных партий и движений в будущем составе Европарламента. Вот что в первую очередь беспокоит сегодня умы авторов этого текста", - подчеркнула официальный представитель МИД.
И им есть чего бояться, заявила Захарова, подчеркнув, что социально-экономическая ситуация в Евросоюзе по итогам завершающегося легислатурного периода явно неудовлетворительная.
"Причины сложной обстановки в есовской экономике кроются в бездумных действиях Брюсселя по нагнетанию санкционного противостояния с Россией и ошибочных решениях в ключевых сферах. Именно поэтому наблюдается объективное усиление позиций альтернативных политических сил, о чем говорят результаты проводимых в Европе многочисленных опросов общественного мнения. Таким образом, под лозунгом "борьбы с российской угрозой" ведется тотальная зачистка политического ландшафта от неудобных и все более опасных конкурентов", - резюмировала она.
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