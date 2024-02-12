Рейтинг@Mail.ru
Байден сделал шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/putin-1926778396.html
Байден сделал шокирующее заявление о Путине
Байден сделал шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 12.02.2024
Байден сделал шокирующее заявление о Путине
Президент США Джо Байден раскритиковал в соцсети X заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:57
2024-02-12T08:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925852356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00bf1f91bc38038316f5006a45355313.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден раскритиковал в соцсети X заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. "Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин &lt;…&gt; нацелился на более крупные призы", — написал Байден. В комментариях пользователи раскритиковали заявление Байдена и призвали его заботиться о США, а не об Украине, не позориться такими заявлениями и уйти в отставку.Накануне Трамп заявил, что на посту президента не позволил бы помогать странам НАТО, ели бы те не стали платить по счетам.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
https://ria.ru/20240211/nato-1926718891.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925852356_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_2c5181be5dd43240a8e78ce53bd4803c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, США
Байден сделал шокирующее заявление о Путине

Байден заявил о нацеленности Путина на крупные призы после слов Трампа о НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден раскритиковал в соцсети X заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы", — написал Байден.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Столтенберг пригрозил мощным ответом на любую атаку на НАТО
Вчера, 17:42
В комментариях пользователи раскритиковали заявление Байдена и призвали его заботиться о США, а не об Украине, не позориться такими заявлениями и уйти в отставку.

Накануне Трамп заявил, что на посту президента не позволил бы помогать странам НАТО, ели бы те не стали платить по счетам.

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала