Байден сделал шокирующее заявление о Путине
Байден заявил о нацеленности Путина на крупные призы после слов Трампа о НАТО
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден раскритиковал в соцсети X заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.
"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы", — написал Байден.
"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы", — написал Байден.
В комментариях пользователи раскритиковали заявление Байдена и призвали его заботиться о США, а не об Украине, не позориться такими заявлениями и уйти в отставку.
Накануне Трамп заявил, что на посту президента не позволил бы помогать странам НАТО, ели бы те не стали платить по счетам.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Накануне Трамп заявил, что на посту президента не позволил бы помогать странам НАТО, ели бы те не стали платить по счетам.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.