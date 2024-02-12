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Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией - РИА Новости, 12.02.2024
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15:53 12.02.2024 (обновлено: 16:24 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/protest-1926881593.html
Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией
Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией - РИА Новости, 12.02.2024
Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией
Молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы, сообщает... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:53
2024-02-12T16:24
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КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы, сообщает издание Realitatea в Telegram-канале."Таможня в Леушенах полностью парализована. Мы ждем представителей правительства, парламента — всех тех, кто обладает властью для принятия решений здесь на месте", — говорит на видео один из протестующих. Акции протеста фермеров c 8 февраля начались на юге Молдавии, а затем и в других районах. В минувшие выходные более 30 тракторов перекрыли дорогу у погранпоста Леушены. Как заявила ассоциация "Сила фермеров", аграрии требуют от правительства немедленно начать с ними диалог и выделить 22 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям.В январе молдавские сельхозпроизводители требовали запретить автомобильные перевозки зерна и масличных культур с Украины и оставить только железнодорожные. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на границе с Румынией, большая часть из которых — транзит с Украины. В результате задержка стоит аграриям больших денег. В прошлом году фермеры протестовали с июля до августа, в ноябре снова приехали в Кишинев на тракторах и оставались там до середины декабря. Они просили власти ввести мораторий на штрафы по долгам для производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и падения цен. Кроме того, они хотят получить доступ к европейским отраслевым фондам и настаивают на увеличении национального фонда сельскохозяйственного развития. Эти требования должны быть исполнены до конца марта.
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в мире, румыния, украина, молдавия
В мире, Румыния, Украина, Молдавия
Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией

Молдавские фермеры заблокировали таможню в Леушенах на границе с Румынией

© Sputnik / OsmatescoМолдавские фермеры проводят акцию у границы с Румынией
Молдавские фермеры проводят акцию у границы с Румынией - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские фермеры проводят акцию у границы с Румынией. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы, сообщает издание Realitatea в Telegram-канале.
"Таможня в Леушенах полностью парализована. Мы ждем представителей правительства, парламента — всех тех, кто обладает властью для принятия решений здесь на месте", — говорит на видео один из протестующих.
Акции протеста фермеров c 8 февраля начались на юге Молдавии, а затем и в других районах. В минувшие выходные более 30 тракторов перекрыли дорогу у погранпоста Леушены. Как заявила ассоциация "Сила фермеров", аграрии требуют от правительства немедленно начать с ними диалог и выделить 22 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям.
В январе молдавские сельхозпроизводители требовали запретить автомобильные перевозки зерна и масличных культур с Украины и оставить только железнодорожные. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на границе с Румынией, большая часть из которых — транзит с Украины. В результате задержка стоит аграриям больших денег.
В прошлом году фермеры протестовали с июля до августа, в ноябре снова приехали в Кишинев на тракторах и оставались там до середины декабря. Они просили власти ввести мораторий на штрафы по долгам для производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и падения цен. Кроме того, они хотят получить доступ к европейским отраслевым фондам и настаивают на увеличении национального фонда сельскохозяйственного развития. Эти требования должны быть исполнены до конца марта.
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