https://ria.ru/20240212/protest-1926881593.html

Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией

Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией - РИА Новости, 12.02.2024

Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией

Молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы, сообщает... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:53

2024-02-12T15:53

2024-02-12T16:24

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КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы, сообщает издание Realitatea в Telegram-канале."Таможня в Леушенах полностью парализована. Мы ждем представителей правительства, парламента — всех тех, кто обладает властью для принятия решений здесь на месте", — говорит на видео один из протестующих. Акции протеста фермеров c 8 февраля начались на юге Молдавии, а затем и в других районах. В минувшие выходные более 30 тракторов перекрыли дорогу у погранпоста Леушены. Как заявила ассоциация "Сила фермеров", аграрии требуют от правительства немедленно начать с ними диалог и выделить 22 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям.В январе молдавские сельхозпроизводители требовали запретить автомобильные перевозки зерна и масличных культур с Украины и оставить только железнодорожные. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на границе с Румынией, большая часть из которых — транзит с Украины. В результате задержка стоит аграриям больших денег. В прошлом году фермеры протестовали с июля до августа, в ноябре снова приехали в Кишинев на тракторах и оставались там до середины декабря. Они просили власти ввести мораторий на штрафы по долгам для производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и падения цен. Кроме того, они хотят получить доступ к европейским отраслевым фондам и настаивают на увеличении национального фонда сельскохозяйственного развития. Эти требования должны быть исполнены до конца марта.

https://ria.ru/20240211/moldaviya-1926718301.html

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