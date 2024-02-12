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В многоэтажке на юго-востоке Москвы загорелась квартира, пострадали дети
В многоэтажке на юго-востоке Москвы загорелась квартира, пострадали дети - РИА Новости, 12.02.2024
В многоэтажке на юго-востоке Москвы загорелась квартира, пострадали дети
Двое детей пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, предварительно, их состояние тяжелое, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:25
2024-02-12T17:25
2024-02-12T17:25
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Двое детей пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, предварительно, их состояние тяжелое, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате пожара в квартире жилого дома на улице Верхние Поля пострадали двое детей, переданы врачам", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, состояние детей оценивается как тяжелое.
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происшествия, москва
В многоэтажке на юго-востоке Москвы загорелась квартира, пострадали дети
В многоэтажке на юго-востоке Москвы загорелась квартира, пострадали двое детей
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Двое детей пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, предварительно, их состояние тяжелое, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате пожара в квартире жилого дома на улице Верхние Поля пострадали двое детей, переданы врачам", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, состояние детей оценивается как тяжелое.
Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах