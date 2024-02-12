https://ria.ru/20240212/pozhar-1926908822.html

В многоэтажке на юго-востоке Москвы загорелась квартира, пострадали дети

В многоэтажке на юго-востоке Москвы загорелась квартира, пострадали дети - РИА Новости, 12.02.2024

В многоэтажке на юго-востоке Москвы загорелась квартира, пострадали дети

Двое детей пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, предварительно, их состояние тяжелое, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:25

2024-02-12T17:25

2024-02-12T17:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Двое детей пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, предварительно, их состояние тяжелое, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате пожара в квартире жилого дома на улице Верхние Поля пострадали двое детей, переданы врачам", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, состояние детей оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва