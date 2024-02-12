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Пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений в Швеции - РИА Новости, 12.02.2024
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17:22 12.02.2024 (обновлено: 17:23 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/pozhar-1926907734.html
Пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений в Швеции
Пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений в Швеции - РИА Новости, 12.02.2024
Пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений в Швеции
Крупный пожар вспыхнул в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, расположенные рядом офисы и отель эвакуированы. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:22
2024-02-12T17:23
швеция
гетеборг
европа
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, расположенные рядом офисы и отель эвакуированы. "Крупный пожар вспыхнул в Oceana Water World, новом аквапарке, который (парк развлечений - ред.) Лисеберг строит в Гётеборге. Пожар произошел на одном из водных аттракционов за пределами здания, а затем распространился на все здание", - говорится в заявлении парка. Сейчас ведется работа по локализации пожара, а также выясняются его причины. Все гости отеля Лисеберга, а также близлежащие офисы были эвакуированы. По данным медиков, за помощью обратились 12 человек с легкими травмами, пишет газета Dagens Nyheter. Строительство обошлось в 1,2 миллиарда долларов, уточняет издание. Лисеберг - один из ведущих парков развлечений в Европе, который ежегодно посещают примерно 3 миллиона человек. Водный комплекс с 14 водными аттракционами парка должен был открыться летом 2024 года.
https://ria.ru/20240211/pozhar-1926694463.html
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швеция, гетеборг, европа, в мире, происшествия
Швеция, Гетеборг, Европа, В мире, Происшествия
Пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений в Швеции

Крупный пожар вспыхнул в аквакомплексе самого большого парка в Швеции

© AFP 2024 / TT News Agency / Bjorn Larsson RosvallПожар в аквакомплексе парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, Швеция
Пожар в аквакомплексе парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, Швеция - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AFP 2024 / TT News Agency / Bjorn Larsson Rosvall
Пожар в аквакомплексе парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, Швеция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, расположенные рядом офисы и отель эвакуированы.
"Крупный пожар вспыхнул в Oceana Water World, новом аквапарке, который (парк развлечений - ред.) Лисеберг строит в Гётеборге. Пожар произошел на одном из водных аттракционов за пределами здания, а затем распространился на все здание", - говорится в заявлении парка.
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Сейчас ведется работа по локализации пожара, а также выясняются его причины. Все гости отеля Лисеберга, а также близлежащие офисы были эвакуированы.
По данным медиков, за помощью обратились 12 человек с легкими травмами, пишет газета Dagens Nyheter.
Строительство обошлось в 1,2 миллиарда долларов, уточняет издание.
Лисеберг - один из ведущих парков развлечений в Европе, который ежегодно посещают примерно 3 миллиона человек. Водный комплекс с 14 водными аттракционами парка должен был открыться летом 2024 года.
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ШвецияГетеборгЕвропаВ миреПроисшествия
 
 
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