https://ria.ru/20240212/pozhar-1926907734.html

Пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений в Швеции

Пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений в Швеции - РИА Новости, 12.02.2024

Пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений в Швеции

Крупный пожар вспыхнул в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, расположенные рядом офисы и отель эвакуированы. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:22

2024-02-12T17:22

2024-02-12T17:23

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, расположенные рядом офисы и отель эвакуированы. "Крупный пожар вспыхнул в Oceana Water World, новом аквапарке, который (парк развлечений - ред.) Лисеберг строит в Гётеборге. Пожар произошел на одном из водных аттракционов за пределами здания, а затем распространился на все здание", - говорится в заявлении парка. Сейчас ведется работа по локализации пожара, а также выясняются его причины. Все гости отеля Лисеберга, а также близлежащие офисы были эвакуированы. По данным медиков, за помощью обратились 12 человек с легкими травмами, пишет газета Dagens Nyheter. Строительство обошлось в 1,2 миллиарда долларов, уточняет издание. Лисеберг - один из ведущих парков развлечений в Европе, который ежегодно посещают примерно 3 миллиона человек. Водный комплекс с 14 водными аттракционами парка должен был открыться летом 2024 года.

https://ria.ru/20240211/pozhar-1926694463.html

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швеция, гетеборг, европа, в мире, происшествия