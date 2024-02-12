https://ria.ru/20240212/pozhar-1926789523.html

В Ставрополе произошло возгорание на территории воинской части

В Ставрополе произошло возгорание на территории воинской части - РИА Новости, 12.02.2024

В Ставрополе произошло возгорание на территории воинской части

Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:21

2024-02-12T10:21

2024-02-12T11:03

происшествия

ставрополь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

ПЯТИГОРСК, 12 фев – РИА Новости. Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале."На первом этаже здания по Артема, 2 произошло возгорание. Все оперативные и экстренные службы на месте. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал Ульянченко, не конкретизируя, какое именно учреждение находится по этому адресу. Позже он сообщил, что возгорание ликвидировано.Согласно сайту Минобороны России, по данному адресу находится штаб 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.По словам мэра, причиной возгорания могло стать "короткое замыкание в одном из кабинетов".

https://ria.ru/20231116/pozhar-1909744322.html

ставрополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ставрополь, россия