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В Ставрополе произошло возгорание на территории воинской части - РИА Новости, 12.02.2024
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10:21 12.02.2024 (обновлено: 11:03 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/pozhar-1926789523.html
В Ставрополе произошло возгорание на территории воинской части
В Ставрополе произошло возгорание на территории воинской части - РИА Новости, 12.02.2024
В Ставрополе произошло возгорание на территории воинской части
Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:21
2024-02-12T11:03
происшествия
ставрополь
россия
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ПЯТИГОРСК, 12 фев – РИА Новости. Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале."На первом этаже здания по Артема, 2 произошло возгорание. Все оперативные и экстренные службы на месте. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал Ульянченко, не конкретизируя, какое именно учреждение находится по этому адресу. Позже он сообщил, что возгорание ликвидировано.Согласно сайту Минобороны России, по данному адресу находится штаб 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.По словам мэра, причиной возгорания могло стать "короткое замыкание в одном из кабинетов".
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909744322.html
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происшествия, ставрополь, россия
Происшествия, Ставрополь, Россия
В Ставрополе произошло возгорание на территории воинской части

Мэр Ставрополя сообщил о возгорании в воинской части, никто не пострадал

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 12 фев – РИА Новости. Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале.
"На первом этаже здания по Артема, 2 произошло возгорание. Все оперативные и экстренные службы на месте. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал Ульянченко, не конкретизируя, какое именно учреждение находится по этому адресу. Позже он сообщил, что возгорание ликвидировано.
Согласно сайту Минобороны России, по данному адресу находится штаб 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.
По словам мэра, причиной возгорания могло стать "короткое замыкание в одном из кабинетов".
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