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На Кубани трое детей погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 12.02.2024
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10:04 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/pozhar-1926785961.html
На Кубани трое детей погибли при пожаре в доме
На Кубани трое детей погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 12.02.2024
На Кубани трое детей погибли при пожаре в доме
Следователи завели уголовное дело по факту гибели троих детей в возрасте до 6 лет при пожаре в частном доме в поселке Южный Краснодарского края, сообщило СУ СК... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:04
2024-02-12T10:04
происшествия
краснодарский край
крымский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 12 фев – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели троих детей в возрасте до 6 лет при пожаре в частном доме в поселке Южный Краснодарского края, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК в связи с пожаром в жилом доме, в результате которого погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении. По версии следствия, пожар произошёл в понедельник ранним утром в частном доме в поселке Южном Крымского района. В доме проживала женщина с шестью детьми в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. Мать смогла вывести из дома трех детей, остальных, в возрасте от 1,5 до 6 лет, спасти не удалось. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Со слов матери, во время игры один из детей взял зажигалку и поджег вещи в шкафу, начался пожар. Семья неполная, мать воспитывала детей сама, состоит на ведомственном учете по категории "трудная жизненная ситуация", женщине оказывалась помощь, добавляют в краевой прокуратуре. По данным надзорного ведомства, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В ходе проверки прокуратура также оценит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926328017.html
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происшествия, краснодарский край, крымский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Крымский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани трое детей погибли при пожаре в доме

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в кубанском поселке Южный

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 фев – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели троих детей в возрасте до 6 лет при пожаре в частном доме в поселке Южный Краснодарского края, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК в связи с пожаром в жилом доме, в результате которого погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, пожар произошёл в понедельник ранним утром в частном доме в поселке Южном Крымского района. В доме проживала женщина с шестью детьми в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. Мать смогла вывести из дома трех детей, остальных, в возрасте от 1,5 до 6 лет, спасти не удалось.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Со слов матери, во время игры один из детей взял зажигалку и поджег вещи в шкафу, начался пожар.
Семья неполная, мать воспитывала детей сама, состоит на ведомственном учете по категории "трудная жизненная ситуация", женщине оказывалась помощь, добавляют в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
В ходе проверки прокуратура также оценит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
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ПроисшествияКраснодарский крайКрымский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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