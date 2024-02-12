https://ria.ru/20240212/pozdravlenie-1926825213.html

В Кремле ответили на вопрос о поздравлении президента Финляндии

В Кремле ответили на вопрос о поздравлении президента Финляндии - РИА Новости, 12.02.2024

В Кремле ответили на вопрос о поздравлении президента Финляндии

Финляндия относится к недружественным странам, заявления нового президента Финляндии Александра Стубба носят недружественный характер, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:36

2024-02-12T12:36

2024-02-12T12:36

в мире

финляндия

дмитрий песков

россия

александр стубб

владимир путин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Финляндия относится к недружественным странам, заявления нового президента Финляндии Александра Стубба носят недружественный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять президента Финляндии с победой на выборах. "В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям. И сами заявления господина президента нового носят весьма недружественный характер", - заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять президента Финляндии с победой на выборах. По итогам второго тура выборов президента Финляндии бывший премьер-министр страны Стубб одержал победу, набрав 51,6% голосов. Его главный соперник, экс-глава МИД Пекка Хаависто – 48,4%. Инаугурация избранного президента состоится 1 марта.

https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926082771.html

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в мире, финляндия, дмитрий песков, россия, александр стубб, владимир путин