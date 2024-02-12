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Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/posolstvo-1926825998.html
Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины
Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины - РИА Новости, 12.02.2024
Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины
Дальнейшее решение по зданию, где располагалось посольство Украины в Москве, будет приниматься в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:39
2024-02-12T12:39
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
в мире
россия
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дальнейшее решение по зданию, где располагалось посольство Украины в Москве, будет приниматься в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины. "Это больше относится к внешнеполитической деятельности, в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел, поэтому это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти и даже муниципальных властей в области внешней политики. Дальше решение будет приниматься в соответствии с нашими интересами", - сказал Песков журналистам на вопрос, согласовано ли было это решение с Кремлем и кто будет принимать решение о дальнейшем использовании здания. О том, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве, ранее в субботу сообщил источник РИА Новости. Он напомнил, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о расторжении соответствующего соглашения с российским представительством и пригрозил национализировать здание. По его словам, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобные действия.
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украина, дмитрий песков, в мире, россия, москва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины

Песков: решение по бывшему зданию посольства Украины примут в интересах России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОграждения у здания посольства Украины в Москве
Ограждения у здания посольства Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ограждения у здания посольства Украины в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дальнейшее решение по зданию, где располагалось посольство Украины в Москве, будет приниматься в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины.
"Это больше относится к внешнеполитической деятельности, в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел, поэтому это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти и даже муниципальных властей в области внешней политики. Дальше решение будет приниматься в соответствии с нашими интересами", - сказал Песков журналистам на вопрос, согласовано ли было это решение с Кремлем и кто будет принимать решение о дальнейшем использовании здания.
О том, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве, ранее в субботу сообщил источник РИА Новости. Он напомнил, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о расторжении соответствующего соглашения с российским представительством и пригрозил национализировать здание. По его словам, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобные действия.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковВ миреРоссияМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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