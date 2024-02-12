https://ria.ru/20240212/posolstvo-1926825998.html
Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины
Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины - РИА Новости, 12.02.2024
Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины
Дальнейшее решение по зданию, где располагалось посольство Украины в Москве, будет приниматься в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:39
2024-02-12T12:39
2024-02-12T12:39
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дальнейшее решение по зданию, где располагалось посольство Украины в Москве, будет приниматься в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины. "Это больше относится к внешнеполитической деятельности, в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел, поэтому это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти и даже муниципальных властей в области внешней политики. Дальше решение будет приниматься в соответствии с нашими интересами", - сказал Песков журналистам на вопрос, согласовано ли было это решение с Кремлем и кто будет принимать решение о дальнейшем использовании здания. О том, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве, ранее в субботу сообщил источник РИА Новости. Он напомнил, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о расторжении соответствующего соглашения с российским представительством и пригрозил национализировать здание. По его словам, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобные действия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины
Песков: решение по бывшему зданию посольства Украины примут в интересах России
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дальнейшее решение по зданию, где располагалось посольство Украины в Москве, будет приниматься в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины.
"Это больше относится к внешнеполитической деятельности, в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел, поэтому это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти и даже муниципальных властей в области внешней политики. Дальше решение будет приниматься в соответствии с нашими интересами", - сказал Песков журналистам на вопрос, согласовано ли было это решение с Кремлем и кто будет принимать решение о дальнейшем использовании здания.
О том, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве, ранее в субботу сообщил источник РИА Новости. Он напомнил, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о расторжении соответствующего соглашения с российским представительством и пригрозил национализировать здание. По его словам, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобные действия.
В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России