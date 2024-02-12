https://ria.ru/20240212/posolstvo-1926825998.html

Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины

Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины - РИА Новости, 12.02.2024

Песков ответил на вопрос о судьбе бывшего здания посольства Украины

Дальнейшее решение по зданию, где располагалось посольство Украины в Москве, будет приниматься в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:39

2024-02-12T12:39

2024-02-12T12:39

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

в мире

россия

москва

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776029590_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_02b349cbe295cfc6928a02b68c94c959.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дальнейшее решение по зданию, где располагалось посольство Украины в Москве, будет приниматься в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины. "Это больше относится к внешнеполитической деятельности, в данном случае согласовывающим ведомством выступает министерство иностранных дел, поэтому это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти и даже муниципальных властей в области внешней политики. Дальше решение будет приниматься в соответствии с нашими интересами", - сказал Песков журналистам на вопрос, согласовано ли было это решение с Кремлем и кто будет принимать решение о дальнейшем использовании здания. О том, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве, ранее в субботу сообщил источник РИА Новости. Он напомнил, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о расторжении соответствующего соглашения с российским представительством и пригрозил национализировать здание. По его словам, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобные действия.

https://ria.ru/20240208/kiev-1926194215.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, дмитрий песков, в мире, россия, москва, ситуация в днр и лнр