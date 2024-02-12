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Производитель из Москвы за 28 лет выпустил свыше 2,8 млн тонн полипропилена - РИА Новости, 12.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/polipropilen-1926745975.html
Производитель из Москвы за 28 лет выпустил свыше 2,8 млн тонн полипропилена
Производитель из Москвы за 28 лет выпустил свыше 2,8 млн тонн полипропилена - РИА Новости, 12.02.2024
Производитель из Москвы за 28 лет выпустил свыше 2,8 млн тонн полипропилена
Более 2,8 млн тонн полипропилена было выпущено на московском предприятии "Нефтехимия" за 28 лет, заявил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:13
2024-02-12T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 2,8 млн тонн полипропилена было выпущено на московском предприятии "Нефтехимия" за 28 лет, заявил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.На сегодняшний день у предприятия производственная мощность позволяет в год выпускать 150 тыс. тонн готовой продукции."В городе действует около 260 производств химической промышленности – на них трудится свыше 25 тысяч сотрудников. Высокотехнологичные и современные предприятия успешно закрывают потребности рынка в необходимой и критической продукции. Созданные в столице комфортные условия для ведения бизнеса позволяют отрасли расти и укреплять позиции на рынке", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что одному предприятию удалось с 2020 года увеличить производительность в полтора раза. На сегодняшний день мощности компании позволяют выпускать 150 тыс. тонн полипропилена каждый год. За 28 лет работы предприятию удалось выпустить более 2,8 млн тонн полимера.Отмечается, что благодаря модернизации, которую провели на производстве, стал возможен динамичный рост. На заводе были реализованы проекты технического перевооружения, проведена частичная замена оборудования, оптимизация технологических процессов, а также расширена товарная линейка.В свою очередь, гендиректор компании Роман Жалюк заявил, что заводом предлагается на сегодняшний день более 50 марок этого изделия.Власти Москвы активно развивают отрасль химической промышленности. К примеру, в рамках проекта "Московская техническая школа" (МТШ) было открыто направление "Передовые химические технологии". Благодаря программам в МТШ работники на промышленных предприятиях повысят свои компетенции для создания конкурентоспособных продуктов и технологий в столице.Ранее Овчинский сообщал, что объем производства кремниевых конденсаторов АО "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" с третьего квартала 2023 года превысил миллион штук, это собственная разработка резидента ОЭЗ "Технополис Москва".
https://ria.ru/20240210/proizvodstvo-1926513708.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Производитель из Москвы за 28 лет выпустил свыше 2,8 млн тонн полипропилена

© Пресс-служба ДИПППроизводитель из Москвы за 28 лет выпустил свыше 2,8 млн тонн полипропилена
Производитель из Москвы за 28 лет выпустил свыше 2,8 млн тонн полипропилена
© Пресс-служба ДИПП
Производитель из Москвы за 28 лет выпустил свыше 2,8 млн тонн полипропилена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 2,8 млн тонн полипропилена было выпущено на московском предприятии "Нефтехимия" за 28 лет, заявил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.
На сегодняшний день у предприятия производственная мощность позволяет в год выпускать 150 тыс. тонн готовой продукции.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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10 февраля, 09:13
"В городе действует около 260 производств химической промышленности – на них трудится свыше 25 тысяч сотрудников. Высокотехнологичные и современные предприятия успешно закрывают потребности рынка в необходимой и критической продукции. Созданные в столице комфортные условия для ведения бизнеса позволяют отрасли расти и укреплять позиции на рынке", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что одному предприятию удалось с 2020 года увеличить производительность в полтора раза. На сегодняшний день мощности компании позволяют выпускать 150 тыс. тонн полипропилена каждый год. За 28 лет работы предприятию удалось выпустить более 2,8 млн тонн полимера.
Отмечается, что благодаря модернизации, которую провели на производстве, стал возможен динамичный рост. На заводе были реализованы проекты технического перевооружения, проведена частичная замена оборудования, оптимизация технологических процессов, а также расширена товарная линейка.
В свою очередь, гендиректор компании Роман Жалюк заявил, что заводом предлагается на сегодняшний день более 50 марок этого изделия.
Власти Москвы активно развивают отрасль химической промышленности. К примеру, в рамках проекта "Московская техническая школа" (МТШ) было открыто направление "Передовые химические технологии". Благодаря программам в МТШ работники на промышленных предприятиях повысят свои компетенции для создания конкурентоспособных продуктов и технологий в столице.
Ранее Овчинский сообщал, что объем производства кремниевых конденсаторов АО "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" с третьего квартала 2023 года превысил миллион штук, это собственная разработка резидента ОЭЗ "Технополис Москва".
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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